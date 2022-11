Mettons en avant aujourd'hui, le casque sans fil Logitech G435 LIGHSPEED qui voit son prix chuter de 41 % sur Amazon.

Avec un poids de 165 g et des oreillettes à mémoire de forme, le casque de Logitech est très confortable sur une longue durée sans avoir de gêne particulière. Il est pourvu d’écouteurs de 40 mm compatibles avec Dolby Atmos. De plus, vous profitez de votre musique pendant 18 heures sans avoir besoin de le recharger et la technologie LIGHSPEED offre une connexion sans fil optimum. Pour finir, le casque affiche la certification Carbon Neutral avec 22 % de plastique recyclé.

Sur Amazon, le casque Logitech G435 LIGHTSPEED est au prix de 41 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



