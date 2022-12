Commençons ce top de la journée avec l'écran PC Acer CBA242YABIR en promotion sur Cdiscount.

Il est doté d'une dalle LCD de 23,8 pouces avec une définition de 1820 x 1080 pixels avec un temps de réponse de 1 ms et un taux de luminosité de 250 cd/m2. Il est compatible avec la technologie AMD FreeSync, Flicker-Less, Low Dimming ou encore HDR Ready. Notons aussi la présence de ports HDMI et VGA.

Sur le site de Cdiscount, l'écran PC Acer CBA242YABIR est au prix de 100 € au lieu de 222 € avec la livraison gratuite.



Passons au casque audio Jabra Elite 85h qui est à petit prix sur Amazon.

Le casque est pourvu de la technologie SmartSound analysant votre environnement sonore, et profite de la suppression de bruit et de la fonction HearThrough qui vous donne le son dont vous avez besoin.

Il est également équipé de huit microphones offrant un son de qualité lors de vos communications. De plus, le casque est résistant aux poussières et à la pluie. L'Elite 85h détecte lorsque vous le retirez de vos oreilles et stoppe la musique instantanément. Et enfin, sa batterie vous fait profiter de 41 heures d'autonomie et d'une charge rapide.

Le casque Jabra Elite 85h est au prix de 170 € au lieu de 250 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.





Finissons avec la souris Logitech G502 X Plus qui profite de 28 % de réduction sur Amazon.

La souris est équipée d'un capteur optique Hero 25K offrant une sensibilité maximale de 25 000 DPI. De plus, elle bénéficie d'un rétroéclairage RVB modifiable. Il est aussi possible de programmer les 131 boutons qui constituent la souris. Ces derniers affichent une durée de vie de 50 millions de clics et sont dotés de la technologie LightForce qui augmente le temps de réponse et de précision.

Autre avantage de la souris, elle est accompagnée de 5 petites masses de 3,6 g chacune qui permettent d'augmenter ou de réduire son poids initial. La souris affiche un profil de droitier. Pour finir, elle est de type sans fil avec une connectivité 68% plus rapide que la précédente génération.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 X Plus est au prix de 120 € au lieu de 169 € avec la livraison gratuite.





Sur notre site d'autres bons plans sont disponibles comme les offres Amazon à ne pas rater sur des claviers, souris, écrans PC... ou encore B&You qui casse les prix sur un énorme forfait mobile 4G avec 160 Go de data.