Et si la recharge de votre clavier n'était plus qu'un lointain souvenir ? C'est la promesse de Logitech avec son nouveau Signature Slim Solar+ K980, un clavier sans fil qui succède aux anciens modèles solaires de la marque.

Commercialisé à 109,99 €, ce périphérique se nourrit de la lumière du soleil comme de celle de votre bureau pour offrir une autonomie record de quatre mois, même dans l'obscurité la plus totale. Une approche axée sur la durabilité et le confort qui pourrait bien faire oublier définitivement les câbles.

Comment ce clavier se recharge-t-il sans jamais être branché ?

Le secret réside dans la technologie propriétaire Logi LightCharge. Une fine bande de capteurs photovoltaïques, discrètement intégrée au-dessus des touches de fonction, capte en permanence la lumière ambiante pour recharger la batterie interne. Pas besoin d'un grand soleil : une lampe de bureau ou l'éclairage du plafond suffisent (à partir de 200 lux) pour maintenir la charge.





Avec une batterie pleine, le clavier assure jusqu'à quatre mois d'utilisation sans aucune source lumineuse. Preuve de sa confiance, Logitech a même supprimé le port de recharge USB-C. Le statut de la batterie, lui, reste consultable à tout moment via l'application Logi Options+.

Au-delà de la recharge, qu'apporte-t-il au quotidien ?

Le K980 est avant tout un outil de productivité. Ce clavier complet au format chiclet, avec pavé numérique, offre un confort de frappe silencieux et précis, similaire à celui d'un ordinateur portable. Sa grande force est sa polyvalence : compatible avec Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS et Android, il peut être appairé à trois appareils simultanément grâce aux touches Easy-Switch.





La connexion se fait en Bluetooth Low Energy ou via un dongle Logi Bolt (vendu séparément). L'application Logi Options+ débloque quant à elle une personnalisation poussée, incluant une touche "AI Launch Key" dédiée pour invoquer instantanément ChatGPT, Copilot ou Gemini.

Est-ce un produit conçu pour durer ?

L'approche durable ne se limite pas à l'alimentation solaire. Logitech affirme que la conception du K980 intègre jusqu’à 70 % de plastique recyclé (pour la version graphite) et que son emballage provient de forêts certifiées FSC. La marque va plus loin en promettant une durée de vie de dix ans pour la batterie, avec un partenariat noué avec iFixit pour garantir la disponibilité des pièces détachées. C'est un engagement fort en faveur de la réparabilité, de plus en plus rare sur ce segment.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il une forte lumière pour le recharger ?

Non, une lumière ambiante classique suffit. Un éclairage de bureau ou de plafond (d'au moins 200 lux) permet de maintenir la charge. Le clavier n'a pas besoin d'être directement exposé au soleil, même si la lumière naturelle est plus efficace pour une recharge complète.

Ce clavier est-il adapté pour le jeu vidéo ?

Non, le K980 est un clavier purement bureautique. Ses touches à ciseaux (chiclets) et son orientation productivité ne sont pas optimisés pour le gaming. Pour cet usage, il vaut mieux se tourner vers la gamme Logitech G, spécifiquement conçue pour les joueurs.

Peut-on l'utiliser avec une tablette et un ordinateur en même temps ?

Oui, absolument. Grâce aux trois touches Easy-Switch, vous pouvez appairer le clavier à un ordinateur, une tablette et un smartphone, puis basculer de l'un à l'autre d'une simple pression, sans avoir à refaire le processus de connexion Bluetooth.