Le 14 octobre 2025 marquera la fin de support de Windows 10. Face à la pression croissante d'associations de consommateurs et au risque de voir des centaines de millions d'ordinateurs devenir vulnérables, Microsoft décide finalement de faire un geste, même s'il s'agit davantage d'une petite évolution.

Dans l'Espace économique européen, les particuliers pourront bénéficier gratuitement pendant un an de mises à jour de sécurité via le programme ESU (Extended Security Program).

Quelles sont les conditions pour obtenir cette gratuité ?

Pour cette extension sans surcoût, la principale condition sera de se connecter avec un compte Microsoft. Dès le début du mois d'octobre, les clients de l'Espace économique européen commenceront à voir des notifications sur leurs PC Windows 10 leur offrant la possibilité de s'inscrire.

Aux États-Unis, la gratuité sera également proposée, mais sous une condition différente. Il faudra utiliser Windows Backup pour synchroniser les paramètres avec le cloud. À défaut, le programme ESU restera payant et à 30 dollars, à moins d'avoir obtenu un millier de points Microsoft Rewards en guise de paiement.

Une annonce accueillie avec scepticisme

Malgré cette apparente victoire pour les consommateurs, plusieurs associations restent prudentes. En France, la coalition menée par HOP (Halte à l'obsolescence programmée) se montre dubitative.

" Les modalités ne sont pas encore claires et méritent des éclaircissements et des garanties concrètes. […] HOP constate un manque flagrant de communication de Microsoft. [...] Nous venons de faire parvenir à Microsoft un nouveau courrier exigeant plus de visibilité et d'éclaircissements sur cet engagement, et l'automaticité de l'extension pour toutes et tous. "

Par ailleurs, le programme ESU demeure payant pour les entreprises et les organisations, soit 61 dollars par appareil pour des mises à jour de sécurité critiques et importantes mensuelles pendant un an. Un prix qui double chaque année consécutive et pendant une durée maximale de trois ans.

Quel est l'enjeu derrière la fin de support de Windows 10 ?

L'arrêt des mises à jour pour Windows 10 n'est pas anodin. Microsoft conseille bien évidemment aux utilisateurs de basculer vers Windows 11, mais de très nombreux ordinateurs sont incompatibles avec cette nouvelle version du système d'exploitation.

D'après l'association américaine Public Interest Research Group (PIRG), jusqu'à 400 millions d'ordinateurs dans le monde seraient concernés et risquent de devenir des proies plus faciles pour des cyberattaques.

Dans sa lettre à Microsoft, l'association HOP avait demandé à Microsoft d'assurer la gratuité des mises à jour de Windows 10 jusqu'en 2030, afin " d'éviter des impacts délétères sur les consommateurs et l'environnement ".

Un geste à la marge de Microsoft

Rappelons qu'en juin dernier et pour les particuliers, Microsoft avait en réalité déjà dévoilé des possibilités de gratuité pour les mises à jour de sécurité étendues à destination de Windows 10 après le 14 octobre 2025 et pendant un an supplémentaire.

Il était question de l'utilisation de Windows Backup et d'un échange de 1 000 points Microsoft Rewards. L'évolution pour les particuliers en Europe est la simple connexion avec un compte Microsoft.