Logitech dévoile sa nouvelle souris sans fil haut de gamme MX Master 4. Succédant à la MX Master 3S, ce nouveau modèle s'adresse aux créatifs, développeurs et utilisateurs professionnels en quête de contrôle, précision et productivité.

La principale innovation réside dans l'intégration d'un système de vibrations subtiles, pensé pour transformer l'interaction avec les logiciels et les tâches quotidiennes.

Une MX Master 4 avec retour haptique

La nouveauté la plus marquante de la MX Master 4 est son retour haptique personnalisable. Un petit panneau intégré dans le repose-pouce émet des vibrations pour confirmer des actions comme le défilement, la navigation ou la sélection.

Ce retour haptique tactile peut s'avérer utile dans des tâches telles que le montage vidéo ou l'analyse de données. La technologie fonctionne de concert avec Actions Ring, une surcouche logicielle activée via la solution Logi Options+ qui permet de créer des raccourcis spécifiques à chaque application.

Selon Logitech, cette combinaison entre le retour haptique tactile et l'accès instantané à des outils favoris permettrait de " réduire les mouvements répétitifs de la souris de 63 % " et de gagner jusqu'à 33 % de temps sur certaines tâches.

Les autres évolutions de la MX Master 4

Au-delà du retour haptique, la MX Master 4 apporte plusieurs améliorations itératives en comparaison au modèle MX Master 3S.

Le design, bien que très similaire, utilise de nouveaux matériaux plus résistants aux taches et des plastiques mats, abandonnant le revêtement caoutchouteux. Le bouton de geste, auparavant intégré au repose-pouce, est désormais un bouton physique distinct.

Côté technique, la MX Master 4 conserve le capteur 8 000 DPI capable de fonctionner sur le verre, les clics silencieux et la molette MagSpeed. La connectivité a été renforcée avec une puce haute performance et une antenne optimisée, promettant une connexion " deux fois plus robuste ".

Prix et disponibilité

La principale plus-value de la MX Master 4 résidera dans l'expérience sensorielle du retour haptique. Avec le risque qu'elle soit reléguée au rang de simple gadget.

Avec une autonomie annoncée de 70 jours (1 minute de charge pour jusqu'à 3 heures d'autonomie ; charge rapide USB-C), la souris MX Master 4 est au prix de 129,99 €. Sans surprise donc.

Logitech continue d'inclure un mois d'abonnement gratuit à Adobe Creative Cloud pour tout achat.