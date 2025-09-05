Le géant du logiciel créatif, Adobe, a annoncé le lancement très attendu d'une version mobile de son célèbre logiciel de montage vidéo, Premiere. Destinée dans un premier temps aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad, l'application est déjà disponible en précommande sur l'App Store et sera officiellement lancée d'ici la fin du mois de septembre. Gratuite, sans publicité et sans filigrane sur les vidéos exportées, cette nouvelle application entend bien démocratiser le montage de qualité professionnelle sur smartphone.

Un outil pro dans la poche

Loin d'être une version allégée, Adobe Premiere sur mobile a été entièrement repensé pour le tactile tout en conservant la puissance de son grand frère sur ordinateur. Les créateurs retrouveront une timeline multipiste colorée et dynamique, affichant les formes d'ondes audio pour faciliter le montage au rythme. L'application promet une précision image par image pour des coupes nettes, le tout avec une prise en charge du 4K HDR et un nombre illimité de couches vidéo, audio et texte.

Adobe mise sur une interface épurée pour ne pas submerger les utilisateurs, tout en offrant des outils puissants. L'objectif est clair : permettre aux créateurs de contenu pour les réseaux sociaux de produire des vidéos de haute qualité avec la même aisance et le même contrôle qu'en studio.

L'aperçu d'Adobe Premiere sur iPhone révèle des fonctionnalités clés : montage précis, enregistrement de voix off de haute qualité et génération d'effets sonores personnalisés grâce à l'IA.

© Adobe

L'intelligence artificielle au service de la création

L'un des atouts majeurs de cette version mobile est l'intégration native d'Adobe Firefly, l'IA générative de la firme. Cette technologie ouvre un champ de possibilités créatives immense, directement depuis son téléphone. Les utilisateurs pourront par exemple :

Générer des effets sonores uniques à partir d'une simple description textuelle.

Utiliser la fonction « Optimiser la parole » pour enregistrer des voix off de qualité studio, même dans un environnement bruyant.

Ajouter automatiquement des sous-titres stylisés à leurs vidéos.

Adobe garantit que tous les contenus générés par Firefly sont commercialement sûrs et respectueux des droits d'auteur, un point non négligeable pour les créateurs professionnels.

Un écosystème connecté pour les créateurs

Adobe ne se contente pas de lancer une simple application, mais intègre Premiere mobile dans son écosystème créatif. Les utilisateurs auront accès gratuitement à des millions de ressources issues d'Adobe Stock, incluant de la musique, des effets sonores, des photos et des vidéos. L'accès à la bibliothèque Adobe Fonts est également inclus pour personnaliser les textes.

La flexibilité est aussi au rendez-vous. Un projet commencé sur iPhone peut être facilement transféré vers la version de bureau Premiere Pro sur Mac ou PC pour des finitions plus poussées. Cette fluidité entre les appareils est un argument de poids pour les professionnels en déplacement.

Pensé pour les réseaux sociaux

Conscient des besoins des créateurs modernes, Adobe a simplifié au maximum le partage sur les plateformes sociales. L'application propose un export en un clic vers TikTok, YouTube Shorts et Instagram. Mieux encore, Premiere ajuste automatiquement les dimensions de la vidéo pour chaque réseau, en s'assurant que l'action principale reste toujours bien cadrée.

Alors que la version pour iPhone et iPad arrive le 30 septembre, Adobe a confirmé qu'une version pour Android est également en cours de développement, promettant de rendre le montage vidéo de qualité accessible à un public encore plus large.