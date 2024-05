Commençons avec le pack casque gaming Logitech G PRO X LIGHTSPEED sans fil + souris sans fil G PRO X Superlight.

Équipé de la technologie sans fil LIGHTSPEED, le casque offre plus de 20 heures d’autonomie et une portée de plus de 13 m à 2,4 GHz.

Son microphone détachable utilise la technologie en temps réel Blue VOICE pour des communications vocales claires avec isolation passive des bruits, compresseur, limitateur et plus encore.

Le casque intègre le son surround X 2.0 - 7.1 orienté objet, améliorant la perception de la position et de la distance des objets dans le jeu.

Les transducteurs PRO-G de 50 mm offrent une image sonore claire et précise ainsi qu'une réponse des basses améliorée, permettant d'entendre distinctement les bruits subtils et les indices environnementaux.

Ultralégère, la souris est propulsée par la technologie LIGHTSPEED qui sert à fournir une connexion sans fil fiable avec une latence ultra-faible.

Elle offre un contrôle précis, rapide et constant grâce au capteur Hero et est équipée de grands pieds en PTFE, garantissant un déplacement fluide et une connexion sans accroc avec le jeu.

Le pack casque gaming Logitech G PRO X LIGHTSPEED sans fil + souris sans fil G PRO X Superlight est proposé à 169,99 € au lieu de 199 €, soit une remise de 15 % sur Boulanger. Les prix officiels sont de 229 € pour le casque et 159 € pour la souris. La livraison standard est offerte.





