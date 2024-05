Commençons avec la Redmi Pad Pro 128 Go.

Avec une surface d'affichage 33 % plus grande que la Redmi Pad, elle est dotée d'un grand écran 2,5K de 12,1 pouces 120 Hz avec une luminosité maximale de 600 nits, un verre Corning Gorilla et certifié TÜV Rheinland pour la protection des yeux.

Grâce à sa technologie avancée de 4 nm, le processeur Snapdragon 7s Gen 2 améliore les performances tout en réduisant la consommation d'énergie, permettant une gestion fluide de plusieurs tâches simultanément.

La batterie de 10 000 mAh offre une autonomie jusqu'à 12,1 heures en lecture vidéo et jusqu'à 33,9 jours en veille, avec charge rapide 33 W.

On trouve également 4 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos ainsi que la compatibilité Dolby Vision pour des images de haute qualité.

La tablette prend en charge le WiFi 6 et propose un stockage extensible jusqu'à 1,5 To.

La Redmi Pad Pro 128 Go est proposée à un prix spécial "early bird" jusqu'au 2 juin seulement : 299,90 € au lieu de 329,90 €.

Vous pouvez également bénéficier des cadeaux et bonus suivants, jusqu'au 2 juin uniquement :

8 Go + 256 Go :Redmi Pad Pro Cover et Redmi Smart Pen offerts (dans la limite du stock disponible)

:Redmi Pad Pro Cover et Redmi Smart Pen offerts (dans la limite du stock disponible) 6 Go + 128 Go : Redmi Smart Pen offert (valeur 29,90 €)

: Redmi Smart Pen offert (valeur 29,90 €) 6 Go + 128 Go : Redmi Pad Pro Cover offert (valeur 9,90 €)

: Redmi Pad Pro Cover offert (valeur 9,90 €) Clavier Redmi Pad Pro offert (valeur 59,90 €)

30 Mi Points = 30 €

Bonus reprise de 30 €

15 % de réduction pour les étudiants



Passons au POCO F6 Pro 256 Go.

Avec un cadre métallique et un dos en verre à finition marbrée, il dispose d'un écran Flow AMOLED WQHD+ (3 200 x 1 440) à 120 Hz, offrant une luminosité maximale de 4 000 nits et une gradation PWM à 3 840 Hz.

Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec technologie avancée de 4 nm de TSMC et une architecture huit cœurs 1+4+3, il gère aisément les jeux exigeants tout en assurant un multitâche fluide et une meilleure efficacité énergétique.

Pour la photo, il propose une triple caméra de 50 MP avec capteur Light Fusion 800, haute plage dynamique, stabilisation optique, mode rafale 2.0 et un nouvel algorithme Ultra Night Photos.

L'HyperCharge adaptative de 120 W permet une charge complète en seulement 19 minutes, et le smartphone offre également 12 Go de RAM LPDDR5X.

Le POCO F6 Pro 256 Go est disponible au tarif "early bird" de 499,90 € au lieu de 579,90 € jusqu'au 30 mai seulement avec des réductions supplémentaires et bonus disponibles également jusqu'au 30 mai :

16 Go + 1 To : -100 €

: -100 € 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go : -80 €

: -80 € 16 Go + 1 To : 100 € de bonus reprise

: 100 € de bonus reprise 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go : 60 € de bonus reprise

: 60 € de bonus reprise Redmi Watch 3 Active offerte

66 Mi Points = coupon de 40 €

6 € de réduction pour tout achat de 100 € dans le Mi Store

10 % de réduction pour les étudiants

3 mois d'accès à YouTube Premium

100 Go de stockage dans le Cloud Google One pendant 6 mois



Enfin, voici le POCO F6 512 Go.

Il dispose d'un écran Flow AMOLED CrystalRes 1,5K 6,67 pouces 120 Hz avec verre Corning Gorilla Victus.

Il est équipé de la puce Snapdragon 8s Gen 3, offrant une efficacité énergétique accrue et des températures plus basses.

Le POCO F6 propose 12 Go de RAM (LPDDR5X) et 512 Go de stockage (UFS 4.0). Il est doté du système de refroidissement LiquidCool 4.0 avec IceLoop, améliorant la circulation vapeur-liquide pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Il est certifié IP64 et supporte la charge rapide de 90 W, permettant une recharge complète en environ 30 minutes.

À l'arrière, le double capteur photo comprend un module principal de 50 MP avec OIS et un ultra grand-angle de 8 MP. Pour les selfies, un capteur de 20 MP est présent, avec la fonction Motion Tracking Focus 2.0 pour suivre les mouvements.

Le smartphone prend en charge le WiFi 6 et le Bluetooth 5.4.

Le POCO F6 512 Go est proposé au prix spécial "early bird" de 419,90 € au lieu de 499,90 € jusqu'au 30 mai uniquement, avec également les réductions suivantes valables jusqu'au 30 mai :

12 Go + 512 Go : -80 €

: -80 € 8 Go + 256 Go : -60 €

: -60 € Smart Band 8 Active à 1 €

60 € de bonus reprise

6 € de réduction pour tout achat de 100 € dans le Mi Store

10 % de réduction pour les étudiants

2 mois d'accès à YouTube Premium



