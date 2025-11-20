Laurence des Cars, présidente-directrice du musée, a fait face aux députés ce mercredi pour s'expliquer sur le vol estimé à 88 millions d'euros survenu en octobre. Qualifiant l'événement de "blessure immense", elle a dévoilé un plan de bataille immédiat comprenant plus de vingt mesures d'urgence, allant de la réorganisation humaine à l'intégration des forces de l'ordre au cœur du palais.

Le constat est amer mais la réaction se veut vigoureuse. Devant la commission des affaires culturelles, la direction a reconnu la "fragilité" de l'institution face à des menaces grandissantes.

Pour endiguer cette vulnérabilité, une annonce majeure a été faite : l'installation prochaine d'un véritable commissariat de police au sein même de l'enceinte du Louvre. Cette "culture de la sûreté" passera également par la création d'un poste de coordinateur dédié, chargé de superviser l'ensemble des dispositifs de protection et d'anticiper les nouveaux modes opératoires des criminels ou des activistes.

Le musée va-t-il se transformer en forteresse technologique ?

L'accent est mis sur la modernisation urgente des équipements. Laurence des Cars a confirmé l'accélération du déploiement de la vidéoprotection avec l'installation de 100 nouvelles caméras périmétriques d'ici la fin de l'année 2026.

Ce maillage visuel sera complété par des équipements de mise à distance pour protéger les bâtiments les plus sensibles. Un schéma directeur de sûreté, représentant un investissement colossal de plus de 80 millions d'euros, est également sur les rails pour combler l'obsolescence technologique dont souffrait le bâtiment, une vétusté déjà signalée aux autorités dès 2024.

Le bâtiment lui-même est-il un facteur de risque ?

Au-delà des intrusions, c'est la structure même du palais qui inquiète. L'ironie du sort a voulu qu'une galerie soit fermée pour fragilité structurelle quelques jours avant l'audition, illustrant la difficulté de garantir une sécurité optimale dans un monument historique vieillissant.

L'architecte en chef travaille d'ailleurs sur un "brevet Louvre" pour sécuriser les fenêtres anciennes, un véritable casse-tête technique. Entre dégradation des infrastructures et nécessité d'accueil, le musée doit opérer sa "Nouvelle Renaissance" sans fermer ses portes, un défi que la ministre de la Culture qualifie de titanesque.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui a été volé au Louvre ?

Le 19 octobre dernier, huit bijoux historiques ont été dérobés dans la Galerie d'Apollon. Le butin est estimé à près de 88 millions d'euros, ce qui en fait l'un des vols les plus importants de l'histoire récente du musée.

Y a-t-il moins de gardiens qu'avant ?

Oui et non. Les effectifs de surveillance ont baissé de 6% sur la décennie 2014-2024. Cependant, la direction souligne une légère remontée des effectifs (+5,5%) depuis 2021 grâce à des recrutements exceptionnels.

Quand les nouvelles mesures seront-elles actives ?

Certaines mesures d'urgence sont "déjà activées" selon la présidente. Le déploiement complet, notamment des caméras périmétriques et du schéma directeur de sûreté, s'étalera jusqu'à la fin 2026.