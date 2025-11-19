Se faire dérober son smartphone est une épreuve, mais pour certains Londoniens, l'humiliation se double d'une surprise.

Une vague de témoignages concordants révèle un phénomène pour le moins paradoxal : les voleurs ne s'intéressent qu'aux appareils Apple et n'hésitent pas à rendre les téléphones Android à leurs propriétaires, parfois avec des commentaires dédaigneux.

Pourquoi les voleurs font-ils preuve d'un tel dédain pour Android ?

Les récits sont aussi nombreux qu'édifiants. Sam, par exemple, a été agressé par un groupe avant de se voir restituer son appareil avec une justification des plus directes : « On ne veut pas de Samsung ».

Mark a vécu une scène similaire : un voleur à vélo lui arrache son Galaxy des mains, l'inspecte quelques secondes, puis le jette au sol avant de repartir. Un autre témoin, Simon, a même vu un agresseur potentiel perdre tout intérêt pour lui en entendant son complice juger son téléphone « nul ». Ce n'est pas une question de préférence, mais de pur calcul économique.

Quelle est la logique économique derrière ce choix ?

La raison de ce tri sélectif est purement pragmatique : la valeur de revente. Les modèles d'iPhone conservent une cote bien plus élevée et stable sur les marchés de l'occasion et le marché noir.

Un analyste en cybersécurité de la firme ESET confirme que les réseaux criminels privilégient les smartphones d'Apple pour leur rentabilité bien supérieure. Les appareils étant plus recherchés, ils garantissent une revente rapide et particulièrement lucrative.

Est-ce que la sécurité des appareils joue un rôle ?

Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas une question de facilité de déverrouillage. Les systèmes de sécurité contre le vol sont devenus très similaires et robustes sur iOS comme sur les appareils Android.

Les experts sont formels : la motivation principale reste la valeur marchande. Les smartphones Android, même haut de gamme, subissent une décote beaucoup plus rapide. Pour les voleurs, le risque d'une arrestation ne vaut tout simplement pas la peine pour un appareil dont la valeur s'effondre en quelques semaines. Ironiquement, posséder un tel téléphone dans la capitale britannique est presque devenu un bouclier anti-vol.