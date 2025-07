Le monde de l’électrique vient de vivre un moment historique. La Lucid Air, berline haut de gamme de Lucid Motors, a parcouru 1205 kilomètres (749 miles) sans s’arrêter pour recharger, décrochant ainsi le titre officiel du Guinness World Records pour la plus longue distance réalisée par un véhicule électrique sur une seule charge.

Ce chiffre impressionne autant qu’il interpelle : jamais une voiture grand public n’avait atteint un tel niveau d’autonomie. Pour les sceptiques de l’électrique, l’argument de la « peur de la panne » prend un sacré coup de vieux.

Mais au-delà du record, c’est toute la stratégie de Lucid qui se dévoile : miser sur la technologie, l’innovation et la performance pour s’imposer face aux géants du secteur.

Un record homologué qui change la donne

Le test, réalisé en conditions réelles et validé par le Guinness World Records, a vu la Lucid Air relier Saint-Moritz, en Suisse, à Munich, en Allemagne, soit 1205 kilomètres, sans jamais brancher le câble.

L’équipe a respecté les limitations de vitesse et roulé sur des routes ouvertes au public, prouvant que l’exploit n’a rien d’un tour de magie en laboratoire. Cette performance surclasse largement les précédents records, y compris ceux de Tesla, et place Lucid en tête de la course à l’autonomie.

La performance a été réalisée avec un modèle Lucid Air Grand Touring dont l'autonomie officielle annoncée et déjà respectable est de 512 miles (823 km) en cycle EPA américain et 960 km en cycle WLTP européen mais qui a été spécifiquement optimisée pour ajouter près de 400 km d'autonomie supplémentaire.

La technologie Lucid : moteur, batterie et optimisation logicielle

Comment expliquer une telle prouesse ? Lucid a misé sur une combinaison gagnante : une batterie de grande capacité (117 kWh), un moteur ultra-efficace de 831 cv et une gestion logicielle de pointe.

La densité énergétique, la récupération d’énergie au freinage et l’optimisation aérodynamique jouent aussi un rôle clé. Résultat : la Lucid Air affiche un coefficient de traînée (Cx) de 0,2 lui permettant de fendre l'air avec aisance sans épuiser la batterie.

Un marché en pleine mutation et des concurrents sur le qui-vive

Ce record ne passe pas inaperçu chez les rivaux. Tesla, Mercedes, Porsche et consorts voient arriver un nouvel acteur qui bouscule la hiérarchie. La bataille de l’autonomie devient un argument commercial central, et les consommateurs, toujours plus exigeants, attendent des véhicules capables de rivaliser avec les moteurs thermiques sur la distance.

Les analystes prédisent une accélération des innovations, avec des batteries plus performantes, des logiciels plus intelligents et des infrastructures de recharge toujours plus rapides.

Les annonces se sont multipliées ces derniers trimestres à propos de batteries à plus haute densité énergétique et avec des systèmes de charge toujours plus puissants de manière à rapprocher le temps d'une recharge de celui d'un plein de carburant.

Quels défis pour la voiture électrique de demain ?

Si le record de la Lucid Air marque une étape majeure, il soulève aussi de nouveaux défis. L’accessibilité des modèles longue distance, le coût des batteries, la disponibilité des bornes de recharge ultra-rapides et la gestion du recyclage restent au cœur des préoccupations.

Les constructeurs devront convaincre sur la fiabilité, la sécurité et la durabilité de leurs solutions. Le marché de l'électrique progresse dans le monde mais fait face à des résistances sur certains marchés.

Les problématiques de coût (achat / location, entretien), d'autonomie, de facilité de charge et de valeur résiduelle continuent de peser dans les décisions d'achat des consommateurs. Le record d'autonomie de la Lucid Air saura-t-il les faire changer d'avis ?