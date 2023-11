La sonde spatiale Lucy de la Nasa est partie fin 2021 pour un voyage ponctué de manœuvres gravitationnelles de plus de 6 milliards de kilomètres. Dans le cadre de sa mission de 12 ans, elle va principalement permettre d'étudier deux groupes d'astéroïdes troyens de Jupiter entre 2027 et 2033.

L'Agence spatiale américaine compare ces astéroïdes piégés dans l'orbite de Jupiter à des capsules temporelles des premiers temps de notre Système solaire, pour en percer les mystères de la formation il y a 4,5 milliards d'années.

La sonde Lucy prendra des images et mesurera la lumière infrarouge dans le but de déterminer la température des astéroïdes et cartographier leur surface.

Deux astéroïdes pour le prix d'un

Afin de tester ses instruments scientifiques et capacités en vol, dont le système de suivi autonome des astéroïdes à grande vitesse, la sonde spatiale Lucy a survolé cette semaine l'astéroïde Dinkinesh. Il est ainsi devenu le plus petit astéroïde de la ceinture principale jamais observé de si près.

La surprise est que la sonde n'a en réalité pas survolé son premier astéroïde, mais ses deux premiers astéroïdes. D'une largeur estimée à 790 m, Dinkinesh est en effet un astéroïde binaire qui possède une petite lune d'environ 220 m.

Le 1er novembre, Lucy a survolé Dinkinesh à une distance de 430 km et à une vitesse de l'ordre de 4,5 km/s (un peu plus de 16 000 km/h). Les semaines avant ce survol, la luminosité oscillante de l'astéroïde était tout de même un indice d'un astéroïde binaire.

Source image : NASA/Goddard/SwRI/Johns Hopkins APL/NOAO

Un crochet par l'astéroïde Donaldjohanson en 2025

" Le fait qu'il y ait deux astéroïdes rend les choses encore plus excitantes. À certains égards, ces astéroïdes ressemblent aux astéroïdes binaires géocroiseurs Didymos et Dimorphos que la mission DART (ndlr : la déviation de la trajectoire d'un astéroïde par impact cinétique) a vus, mais il y a des différences vraiment intéressantes que nous allons étudier ", déclare l'astronome planétaire Keith Noll.

Des données recueillies mettront jusqu'à une semaine pour arriver sur Terre. Elles permettront également d'évaluer le comportement de la sonde lors de son survol de Dinkinesh, et pour préparer la prochaine échéance qui sera le survol de l'astéroïde Donaldjohanson de la ceinture principale en avril 2025.

L'astéroïde Donaldjohanson est d'un diamètre bien plus imposant de 4 km. Par la suite, Lucy accélérera vers les astéroïdes troyens de Jupiter.