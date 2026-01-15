La compagnie aérienne Lufthansa a décidé de s'associer à Starlink, la filiale de SpaceX d'Elon Musk, pour une modernisation complète de sa connectivité à bord. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'investissement plus large afin d'améliorer l'expérience des passagers sur l'ensemble de la chaîne de voyage.

Quel est le périmètre de cet accord majeur ?

L'accord concerne la totalité de la flotte existante et future du groupe, soit environ 850 appareils. La mise à niveau débutera progressivement à partir de la seconde moitié de 2026, avec un objectif de couverture totale d'ici 2029.

Ce partenariat ne se limite pas aux seuls avions de la marque Lufthansa. En effet, toutes les compagnies aériennes du groupe bénéficieront de cette technologie, incluant Swiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti, Brussels Airlines, ITA Airways, Edelweiss et Eurowings.

Le service sera offert gratuitement à tous les clients statutaires et aux utilisateurs Travel ID, et ce, quelles que soient les classes de voyage. Une accessibilité qui est un élément clé de la stratégie du groupe pour fidéliser sa clientèle.

Starlink déjà à bord d'Air France

Cette collaboration fait de Lufthansa le plus grand groupe aérien en Europe à s'engager dans une telle mise à niveau avec Starlink et son réseau de satellites en orbite basse.

Rappelons qu'Air France a également choisi Starlink pour le Wi-Fi très haut débit dans ses avions. Fin 2025, 30 % de la flotte d'Air France était équipée, et la totalité devrait l'être d'ici la fin de cette année 2026.