À l'occasion du Congrès international d'astronautique 2024 qui a eu à Milan cette semaine, l'Agence spatiale européenne (ESA) a officiellement lancé son programme Moonlight. Il doit soutenir les nombreuses missions d'exploration de la Lune prévues au cours des prochaines années, que ce soit par des agences spatiales ou des entreprises privées.

Moonlight vise l'établissement d'une constellation de satellites de télécommunications et de navigation autour de notre satellite naturel. Le projet repose sur un partenariat entre l'ESA et un consortium industriel dirigé par Telespazio (coentreprise franco-italienne de Thales et de Leonardo), avec la contribution des agences spatiales britannique et italienne.

Un travail est en outre mené en étroite collaboration avec la Nasa et l'Agence spatiale japonaise Jaxa sur LunaNet, pour des standards de communication et de navigation lunaires. Moonlight devra être en conformité avec les normes de LunaNet et des tests d'interopérabilité auront lieu en 2029.

Cinq satellites pour Moonlight

" Le programme Moonlight permettra des atterrissages précis et autonomes, la mobilité à la surface de la Lune, tout en facilitant les communications et le transfert de données haut débit et à faible latence entre la Terre et la Lune ", écrit l'ESA. Une infrastructure nécessaire pour le retour durable des humains sur la Lune.

La constellation Moonlight sera constituée de cinq satellites positionnés pour la couverture du pôle Sud de la Lune, dont quatre pour la navigation et un pour les communications à haut débit. Ils seront lancés dans l'espace et transportés par remorqueur spatial de l'orbite terrestre à celle de la Lune.

La connexion de la constellation à la Terre se fera par le biais de trois stations terrestres dédiées. L'ESA souligne que c'est ainsi un réseau de données s'étendant sur 400 000 km qui sera créé. En guise de prototype pour la constellation, une première étape sera un satellite Lunar Pathfinder qui devrait entrer en service en 2026.