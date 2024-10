La firme Axiom Space a été chargée de concevoir la combinaison spatiales des astronautes de la mission Artemis III qui permettra le retour des humains sur la Lune pour la première fois depuis les missions Apollo des années 70.

Tirant parti de cette première expérience pour améliorer la combinaison afin de lui assurer plus de souplesse et une meilleure résistance à la terrible poussière abrasive de la Lune, la firme avait présenté l'an dernier les grandes lignes de sa combinaison AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit) avec visière retravaillée et protections renforcées contre les radiations et l'usure.

Son officialisation l'an dernier ne montrait que la structure générale de la combinaison sans les finitions extérieures. Pour ces dernières, Axiom Space a fait appel à une célèbre marque de couture italienne : Prada.

Une combinaison extravéhiculaire revue en profondeur

Les deux entreprises ont ainsi présenté la version définitive de la combinaison AxEMU prévue pour permettre aux hommes et femmes de la mission Artemis 3 d'évoluer à la surface de la Lune dans quelques années.

La tenue passe ainsi du noir au blanc et profite d'un certain nombre d'innovations dans les matières textiles et les équipements. Elle offrira beaucoup plus de capacité de mouvement que les combinaisons des missions Apollo avec des commodités supplémentaires.

La combinaison d'Axiom comportera par exemple un module de communication par réseau 4G / LTE et un système de suivi avancé des paramètres physiologiques des astronautes.

A l'arrière, le grand sac à dos comprendra tout le nécessaire pour respirer et traiter le CO2 expiré, mais aussi pour réguler la température, avec une autonomie de huit heures et des redondances pour garantir la sécurité des humains.

Du confort et de la modularité

Les gants ont été retravaillés pour permettre une meilleure préhension tandis que les bottes sont conçues pour supporter les températures extrêmes et le terrain accidenté lunaire.

La combinaison AxEMU n'est pas encore totalement finalisée mais il reste un peu de temps pour peaufiner les derniers détails, la mission Artemis 3 n'étant pas prévue avant la fin de la décennie tandis que la mission Artemis 2 sera en principe tentée en septembre 2025.

Elle doit notamment faire l'objet de tests en piscine (pour simuler l'état d'apesanteur) mais aussi de compatibilité avec les prototypes de véhicules lunaires qui permettront le déplacement des astronautes.