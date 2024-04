Un défi des voyages spatiaux qui est rarement évoqué est celui de la mesure du temps en dehors de la Terre. Le temps s'écoule en effet différemment sur les différents corps cosmiques en raison des vitesses variables de déplacement de chaque corps et de sa masse ainsi que de son attraction gravitationnelle.

Kevin Coggins, responsable des communications spatiales et de la navigation à la NASA, explique que les horloges de la Terre se déplaceraient à un rythme différent sur la Lune, avec une perte moyenne de 58,7 microsecondes par jour terrestre. Si cela peut ne pas sembler beaucoup à première vue, ces microsecondes pourraient entraîner de sérieux problèmes une fois accumulées. De plus, des variations périodiques distingueraient encore davantage le temps lunaire du temps terrestre.

Cette initiative vise à garantir des communications synchronisées et des transferts de données sécurisés entre la Terre, les satellites, les bases lunaires et les astronautes. Une norme de temps lunaire unifiée s'avèrera en effet cruciale notamment pour le programme Artemis de la NASA de 2026, visant à ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972, qui impliquera de nombreuses entreprises, engins spatiaux et pays.

Cependant, l'élaboration d'une norme de temps pour notre satellite présente des difficultés en raison des différences de forces gravitationnelles entre la Terre et la Lune, qui font que le temps s'écoule différemment à la surface lunaire.

La création d'un Temps Coordonné Lunaire nécessitera une collaboration entre la NASA et d'autres branches du gouvernement américain. L'objectif est d'établir une référence de mesure du temps similaire aux horloges atomiques de l'Observatoire naval des États-Unis, qui synchronisent les activités à travers le pays.

Sans Temps Coordonné Lunaire (LTC), des divergences de temps pourraient entraîner des erreurs de cartographie et de positionnement sur ou autour de la Lune. Tout comme le Temps Universel Coordonné (UTC) sert de base à la plupart des horloges et fuseaux horaires sur Terre, le LTC fournira un système de mesure du temps standardisé pour les activités lunaires, améliorant la coordination et l'efficacité des activités d'exploration.