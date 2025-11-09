Ces événements coïncident avec la pluie de météores des Taurides. L'étude de ces impacts est cruciale pour évaluer les risques des futures missions lunaires.

La Lune n'est pas un astre mort et immuable. Elle est constamment bombardée. La preuve ? Un astronome japonais, Daichi Fujii, a capturé des images spectaculaires de deux météores s'écrasant sur la surface lunaire.

Les deux impacts, filmés le 30 octobre et le 1er novembre, ont produit des flashs lumineux brillants, visibles une fraction de seconde depuis la Terre.

Que montrent exactement ces vidéos ?

Le premier flash a eu lieu le 30 octobre à 20h30 (heure du Japon) à l'est du cratère Gassendi. Le second, le 1er novembre à 20h49, est apparu à l'ouest de l'Oceanus Procellarum (l'Océan des Tempêtes).

C'est Daichi Fujii, conservateur au musée de la ville d'Hiratsuka, qui a enregistré ces événements grâce à ses télescopes pointés sur la face obscure de la Lune.

Il estime que le premier impacteur (environ 0,2 kg) filait à 27 km/s (près de 100 000 km/h) et a créé un cratère de 3 mètres. Le timing de ces impacts coïncide parfaitement avec les pluies de météores des Taurides, renforçant cette hypothèse.

Pourquoi la Lune subit-elle ces impacts ?

La Terre est protégée. Notre atmosphère épaisse vaporise la plupart des roches spatiales avant qu'elles n'atteignent le sol, créant les étoiles filantes.

La Lune, elle, est nue. Elle n'a quasiment pas d'atmosphère pour la protéger.

Par conséquent, même un simple caillou frappe sa surface à une vitesse folle, entre 45 000 et 160 000 km/h. Un rocher de seulement 5 kg peut y creuser un cratère de 9 mètres de large et éjecter 75 tonnes de sol lunaire.

Pourquoi est-il si important d'observer ces flashs ?

Ces observations ne sont pas de simples curiosités. Elles sont vitales. En documentant la fréquence et la force de ces impacts, les scientifiques peuvent prédire les risques pour les futures missions habitées ou robotiques.

Daichi Fujii, qui observe la Lune depuis 2011, considère notre satellite comme un "détecteur de météoroïdes" géant. Il souhaite documenter l'environnement lunaire "naturel" avant qu'il ne soit pollué par les débris spatiaux issus des futures entreprises privées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-il fréquent de voir ces impacts ?

C'est rare. Daichi Fujii, qui observe en continu depuis 2020, ne détecte qu'un flash toutes les "plusieurs douzaines d'heures" d'observation.

Il n'a documenté que 60 flashs au total, ce qui rend cette double capture en deux jours exceptionnelle.

Ces impacts sont-ils liés aux pluies d'étoiles filantes ?

C'est très probable. Les impacts coïncident parfaitement avec l'activité des pluies de météores des Taurides (Sud et Nord) en novembre.

Les Taurides sont connues pour être des fragments de la comète Encke, et la Terre traverse actuellement une zone dense de ce flux.

Quelle est la différence avec un impact sur Terre ?

Sur Terre, les météoresbrûlent dans l'atmosphère (les étoiles filantes). Sur la Lune, sans atmosphère, ils frappent directement le sol à pleine vitesse.

Cela provoque une explosion instantanée de lumière et de chaleur (le flash) et la création d'un nouveau cratère.