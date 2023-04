Le 11 décembre 2022, la mission lunaire Hakuto-R M1 de la start-up japonaise ispace a décollé à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX, depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride. Objectif Lune avec l'atterrisseur Hakuto-R d'une masse d'une tonne au décollage.

Pour économiser du carburant, le voyage vers notre satellite naturel a été long. L'atterrisseur s'est d'abord éloigné de la Terre et de la Lune à plus de 1,5 million de kilomètres, avant de revenir sur l'orbite lunaire. L'insertion en orbite lunaire a eu lieu le 21 mars. Une orbite circulaire de 100 km a été atteinte le 13 avril.

À l'intérieur du cratère d'impact Atlas sur la face visible de la Lune, l'atterrissage de Hakuto-R était prévu le mardi 25 avril vers 16h40 GMT. En perspective, une première historique pour une entreprise privée.

Hakuto-R s'est écrasé sur la Lune

Reste que se poser sur la Lune demeure un exploit périlleux, seulement accompli par les États-Unis, la Russie (Union soviétique) et la Chine. Les tentatives de l'Inde et d'Israël (SpaceIL) ont notamment échoué. Un échec que vient aussi de connaître ispace.

La communication entre l'atterrisseur Hakuto-R et le centre de contrôle de la mission à Tokyo a été perdue. Les données confirment que l'atterrisseur était en position verticale lors de son approche finale sur la surface lunaire, mais peu après l'heure prévue de l'alunissage, aucune donnée reçue indique que les roues de Hakuto-R ont touché le sol.

Source image : ispace - YouTube

L'analyse détaillée des données de télémétrie acquises jusqu'à la fin de la séquence d'atterrissage se poursuit pour mieux comprendre la situation et la " forte probabilité " d'un atterrissage brutal sur la surface de la Lune. Le président de l'Agence spatiale japonaise confirme que l'atterrissage n'a pas pu être réalisé.

Le rover Rashid ne sera pas déployé sur la Lune

À noter que dans le cadre de la mission et tout au long de son déroulement, l'Agence spatiale européenne avait la charge d'assurer la communication entre l'engin spatial et les équipes sur Terre. Par ailleurs, Hakuto-R transportait notamment un rover Rashid pour les Émirats arabes unis. Un tout premier rover lunaire arabe qui devait étudier le sol et mesurer des charges électriques en surface.

" Nous avons acquis une grande quantité de données et d'expérience en étant en mesure d'exécuter la phase d'alunissage. Ce qui est important, c'est d'utiliser ces connaissances et cet apprentissage pour la Mission 2 et au-delà, afin de tirer le meilleur parti de cette expérience ", commente Takeshi Hakamada, le fondateur et patron d'ispace.

A priori, l'échec ne remet pas cause la tenue de nouvelles missions d'ispace pour tenter de se poser sur la Lune. Du moins pour le moment...