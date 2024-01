Comme promis, l'Agence spatiale japonaise (Jaxa) donne des nouvelles de son atterrisseur SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) qui s'est posé avec succès sur la Lune le 19 janvier dernier à 15h20 GMT.

L'objectif principal de la mission est bel et bien réussi, puisque c'est un alunissage avec une haute précision à environ 55 mètres à l'est du point cible prévu. L'enjeu était d'être dans un rayon de 100 mètres.

Avant le début de la manœuvre d'évitement des obstacles à 50 mètres d'altitude, la précision de l'atterrissage avait été évaluée à moins de 10 mètres de la cible, voire 3 à 4 mètres. Habituellement, la précision de l'alunissage des atterrisseurs est de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres.

Une image de SLIM sur la Lune

Même si c'est un atterrissage en douceur sur la surface de la Lune pour SLIM (alias Moon Sniper), une anomalie dans le moteur principal est venue contrarier l'exploit lors des ultimes mètres de la descente. Pour autant, c'est un alunissage historique pour le Japon qui est devenu le cinquième pays à le faire.

A priori, la perte de fonctionnalité du moteur principal aurait pour cause un facteur externe et non le moteur lui-même, sachant que l'incident est toujours en cours d'analyse. La conséquence est que SLIM s'est posé avec une légère inclinaison.

L'inclinaison est visible sur une image (ci-dessus) obtenue par le petit rover LEV-2 qui avait été éjecté avec un autre petit rover LEV-1 juste avant l'atterrissage de SLIM. Dans le cratère d'impact Shioli, l'image de LEV-2 a été transmise par l'intermédiaire de LEV-1.

Un redémarrage toujours possible

Suite à l'alunissage, SLIM n'a pas été en mesure d'utiliser ses panneaux solaires mal orientés et qui sont indispensables à son fonctionnement. Afin d'économiser les batteries dans l'éventualité d'un redémarrage, l'alimentation électrique a été coupée par la Jaxa moins de trois heures après l'arrivée sur la Lune.

" Nous pensons qu'il y a une possibilité de production d'énergie si la lumière du Soleil frappe la Lune depuis l'ouest à l'avenir ", déclare la Jaxa, en précisant que l'activité de SLIM sur la Lune était initialement prévue pour durer quelques jours. Un redémarrage pourrait être tenté d'ici le 1er février.

N.B. : Source images : Jaxa.