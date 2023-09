Sur notre satellite naturel, il existe plusieurs types de séismes lunaires, dont les séismes thermiques en rapport avec la chaleur du Soleil. Il faut dire que sans atmosphère, la surface de la Lune subit d'impressionnantes variations de température allant de 121 °C en plein soleil à -133 °C dans l'obscurité.

Lors de la mission Apollo 17, le sismomètre Lunar Seismic Profiling Experiment (LSPE) a consisté au déploiement par les astronautes de géophones, dans le but de caractériser la structure proche de la surface du site d'alunissage.

Des milliers de signaux ont été enregistrés sur une période de plusieurs mois entre 1976 et 1977. Une nouvelle analyse a tiré parti d'algorithmes spécialement développés pour déterminer avec précision le moment de l'arrivée des ondes, la force du signal sismique et la direction de la source de séisme lunaire.

Des tremblements lunaires non naturels

Caltech explique que des tremblements sur la Lune ont lieu chaque après-midi, quand le Soleil quitte sa position maximale dans le ciel et que la surface de la Lune commence à se refroidir. Des signatures d'activité sismique le matin ont également été détectées.

La surprise est qu'il ne s'agit pas de tremblements de lune thermiques, mais de secousses d'origine... " humaine. " Elles proviennent en effet de la base de l'atterrisseur lunaire Apollo 17, à quelques centaines de mètres.

Ces faibles tremblements à la fois réguliers et répétitifs sont en lien avec le réchauffement de la structure de la base lunaire et sa dilatation. " Chaque matin lunaire, lorsque le Soleil frappe l'atterrisseur, celui se met à vibrer ", écrit Allen Husker, enseignant chercheur en géophysique à Caltech et co-auteur d'une étude.

Aussi pour préparer de futures missions lunaires

Avec l'étude publiée dans la revue Journal of Geophysical Research, Allen Husker souligne qu'il est " important d'en savoir le plus possible à partir des données existantes, afin de pouvoir concevoir des expériences et des missions pour répondre aux bonnes questions. "