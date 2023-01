L'année dernière, Apple a introduit le Mac Studio avec puce M1 Max et M1 Ultra. Un ordinateur Mac aux faux airs de Mac mini qui se destine aux créatifs. Aujourd'hui, c'est bel et bien le Mac mini qui a droit à une montée en puissance.

Pour le plus petit des ordinateurs Mac et le plus abordable de la gamme, le groupe de Cupertino conserve la même recette avec comme nouvel ingrédient la puce M2. Une première pour un ordinateur de bureau, puisque la puce M2 est d'abord apparue sur le MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces, avant d'arriver sur l'iPad Pro.

Cette puce M2 est dotée d'un CPU 8 cœurs avec quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, un GPU 10 cœurs. Avec jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée et 100 Go/s de bande passante, Apple vante notamment une retouche d'images dans Photoshop jusqu'à 50 % plus rapide pour le Mac mini avec M2, par rapport au Mac mini avec M1.

Une puce M2 étiquetée Pro et Wi-Fi 6E

Une surprise est qu'une version du nouveau Mac mini a droit à la nouvelle puce Apple M2 Pro. Avec toujours une gravure en 5 nm, elle profite d'un CPU 12 cœurs avec huit cœurs hautes performances et quatre cœurs à haute efficacité énergétique, un GPU 16 à 19 cœurs, 200 Go/s de bande passante mémoire pour jusqu'à 32 Go.

Pour le Mac mini avec M2 Pro, Apple indique qu'il est globalement jusqu'à 14 fois plus rapide que le plus rapide des Mac mini à puce Intel.

La connectique du nouveau Mac mini dispose de deux à quatre ports Thunderbolt 4, deux ports USB-A (jusqu'à 5 Gbit/s), un port HDMI, port Gigabit Ethernet (10 Gigabit Ethernet en option) et prise casque 3,5 mm. La connectivité comprend le Wi-Fi 6E.

Prix et disponibilité du nouveau Mac mini

Le Mac mini avec puce M2 est proposé à partir de 699 €, tandis que le Mac mini avec puce M2 Pro débute à 1 549 €. Évidemment, le prix sera fonction de la configuration choisie en matière de mémoire et stockage SSD. Il est en tout cas à souligner un ticket d'entrée qui baisse de 100 €.

Les nouveaux modèles de Mac mini d'Apple avec puce M2 ou M2 Pro sont d'ores et déjà en précommande, pour une disponibilité à partir du mardi 24 janvier prochain.