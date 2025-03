Un an après les MacBook Air 13 et 15 pouces dotés de la puce M3, Apple annonce un passage à la puce M4 pour cet ordinateur portable. Une fois encore, la principale nouveauté est donc une mise à niveau des performances.

Pour la configuration de base, la puce M4 dispose d'un CPU 10 cœurs, un GPU 8 cœurs, une mémoire unifiée de 16 Go et 256 Go de stockage. Il est possible de pousser jusqu'à un GPU 10 cœurs, 32 Go de RAM et 2 To de stockage.

À son habitude, Apple ne fait pas une confrontation directe avec le modèle précédent du MacBook Air équipé d'une puce M3. Afin de marquer les esprits, le groupe de Cupertino indique que le MacBook Air avec M4 est jusqu'à 2 fois plus rapide que le modèle avec M1, tandis que le Neural Engine est jusqu'à 3 fois plus rapide.

La surprise d'Apple pour le prix

L'autonomie de batterie annoncée ne change pas et demeure à jusqu'à 18 heures. Au jeu des différences, il est cependant à noter une webcam 12 mégapixels qui profite désormais de la fonctionnalité de cadre centré Center Stage, ainsi que la prise en charge de jusqu'à deux moniteurs externes 6K en plus de l'écran Liquid Retina intégré.

Plus anecdotique, une nouvelle finition en couleur bleu ciel pour cet ordinateur portable léger sans ventilateur avec boîtier unibody en aluminium.

Une surprise est peut-être finalement le prix, puisque Apple souligne et insiste particulièrement sur une baisse de prix. Le MacBook Air 13 pouces et le MacBook Air 15 pouces avec puce M4 débutent respectivement à 1 199 € et 1 499 €, soit une réduction de prix de 100 € sur la configuration de base.