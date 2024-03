Ce n'est pas tous les ans qu'Apple lance ses nouveautés dès le premier jour de la semaine mais la firme fait une exception pour ses nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces.

S'ils ne changent pas fondamentalement de design, leur grande nouveauté vient bien sûr de leur processeur ARM Apple M3. La firme a déjà présenté sa puce fin 2023 mais c'est avec les MacBook Pro qu'elle avait débuté la série.

Bien qu'habitués aux variantes Pro et Max, on peut tout de même trouver un MacBook Pro 14 dans la gamme. C'est pourtant bien pour les MacBook Air qu'est calibrée la dernière puce d'Apple dans sa version standard.

WiFi plus performant, grande autonomie

Gravée pour la première fois en 3 nm chez le fondeur TSMC, elle pousse l'avantage des performances un peu plus loin avec la promesse d'aller 60% plus vite le MacBook Air M1 (la comparaison vis à vis du modèle M2 étant sans doute beaucoup moins impressionnante) et plus rapide d'un ordre de grandeur par rapport aux MacBook Air avec puce Intel x86.

Apple met également en avant un Neural Engine plus vif qui en fait "le meilleur ordinateur portable grand public pour l'intelligence artificielle".Si cela reste à vérifier, on appréciera l'autonomie portée à 18 heures avec les nouvelles machines mais aussi le WiFi "deux fois plus rapide" (WiFi 6E) que la génération précédente.

Les nouveaux MacBook Air conservent l'essentiel : une coque aluminium unibody fine et un écran Liquid Retina à bordures fines et luminosité maximale de 500 nits, avec une encoche pour le capteur avant FaceTime et la reconnaissance faciale Face ID.

Les machines, sans ventilateur, sont parfaitement silencieuses et embarquent macOS Sonoma avec toutes ses nouveautés, dont le support des widgets et la capacité à intégrer de l'IA générative un peu partout pour épauler la créativité et la productivité.

Polyvalence et intelligence artificielle renforcée

Les MacBook Air 13 et 15 pouces exploitent toujours un Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID pour l'authentification et la validation d'achat par Apple Pay. Les ports Thunderbolt permettront de connecter deux écrans externes et la charge passera par un port magnétique MagSafe.

Apple met en avant la polyvalence de ses machines et la puissance de son écosystème en association avec un iPhone et/ou un iPad pour échanger facilement des images et documents ou commencer à réaliser une tâche sur l'un et la poursuivre sur l'autre.

Les MacBook Air 13 et 15 pouces M3 peuvent être commandés dès ce lundi 4 mars 2024 en finition minuit (avec traitement anti-traces de doigts), lumière stellaire, argent et gris sidéral) à partir de 1299 € pour la version 13 pouces et à partir de 1599 € pour le modèle 15 pouces. Leur disponibilité démarre dès le 8 mars 2024.