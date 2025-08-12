Apple s’apprête à dévoiler un tout nouveau MacBook, plus compact et surtout plus abordable que jamais, d’après les récentes rumeurs de ce début août. Ce modèle 12,9 pouces intégrera une première technologique : la puce Apple A18 Pro qu’on trouve dans l’iPhone 16 Pro / Pro Max, un choix inédit pour un Mac. Cette démarche marque un tournant stratégique, visant à toucher un public plus large tout en abaissant le ticket d’entrée dans l’écosystème Apple.

Un MacBook plus petit et beaucoup plus accessible

Contrairement au MacBook Air actuel qui affiche un écran de 13,6 pouces, ce nouveau MacBook propose un format légèrement plus petit, juste sous les 13 pouces.

Cette diagonale 12,9 pouces rappelle celle des iPad Pro, avec une dalle Retina ou Liquid Retina, et le but serait de proposer un appareil ultraportable à un prix démarrant autour de 599 dollars, bien en dessous des 999 dollars demandés pour l’entrée de gamme du MacBook Air. Cette offre pourrait séduire étudiants, jeunes actifs et utilisateurs peu exigeants.

Pour garder ce prix attractif, Apple pourrait faire quelques concessions sur les fonctionnalités, notamment l’absence probable de port Thunderbolt, remplacé par des ports USB-C classiques, et un équipement simplifié (probablement sans Touch ID ou webcam intégrée). La machine pourrait aussi offrir un design léger et fin, disponible en plusieurs couleurs comme le bleu, le rose ou le jaune, pour un style jeune et dynamique.

La puce A18 Pro, un pari audacieux pour un Mac

La puce A18 Pro embarquée est habituellement dédiée à l’iPhone 16 Pro et intègre plusieurs cœurs haute performance combinés à une architecture efficace, qui permet une expérience fluide sur iOS.

Son intégration sur Mac sera une première, car jusqu’ici les Mac utilisent des puces M-series aux performances supérieures, notamment en gestion multitâche et en support d’écrans externes.

La puce A18 Pro se compose de deux cœurs haute fréquence à 4,05 GHz, quatre cœurs plus économes à 2,42 GHz, et un GPU hexa-core performant. Elle est conçue avec un procédé de fabrication avancé en 3 nm qui vise la performance énergétique.

Malgré ses limites (pas de Thunderbolt, mémoire limitée), ce SoC pourrait parfaitement convenir à un usage bureautique, web, multimédia et même développement léger. Cette adaptation ouvre une nouvelle catégorie de Mac d’entrée de gamme, redistribuant les cartes du marché.

Un impact majeur sur le marché des ordinateurs portables

Avec ce MacBook à bas prix, Apple vise clairement à rattraper du terrain dans le segment budget-classe et à concurrencer frontalement les Chromebooks et ordinateurs Windows abordables, dominants dans cette gamme.

Les projections d'analystes comme celles de Ming-Chi Kuo tablent sur 5 à 7 millions d’unités écoulées par an, augmentant potentiellement les ventes totales de MacBook de 30 à 40%.

Ce mouvement pourrait donc changer la donne en proposant l’expérience Apple à tarif réduit, ouvrant la porte à une base d’utilisateurs élargie, tout en conservant l'architecture ARM.

Cette stratégie intervient alors qu’Apple voit sa part de marché des ordinateurs personnels diminuer face à une concurrence féroce. Le nouveau MacBook pourrait raviver l’intérêt tout en plaçant Apple comme acteur incontournable dans tous les segments, du premium à l’entrée de gamme. Le pari sera de convaincre avec un produit léger, performant pour les tâches courantes, et au design coloré.

Calendrier et disponibilité attendus

Les rumeurs précisent que la production des composants principaux commencera à la fin du troisième trimestre 2025, avec un assemblage final réalisé par Quanta au quatrième trimestre.

Le lancement commercial est donc espéré pour la fin 2025 ou tout début 2026, en parallèle avec la sortie des prochains iPhone 17 qui arriveront au mois de septembre. Cela pourrait faire de la fin d’année un moment fort pour Apple, avec des annonces majeures sur plusieurs fronts.

Si ce MacBook était disponible au prix et avec la configuration annoncés, l'univers d'Apple pourrait s'en trouver plus accessible pour les petits budgets, rompant avec les habitudes de la marque.

La question se pose dès maintenant : cette orientation vers la démocratisation des Macs suffira-t-elle à transformer durablement le marché informatique et maintenir les positions d'Apple sur le segment ?