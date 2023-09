macOS Sonoma (ou macOS 14) est déployé par Apple. La grosse mise à jour du système d'exploitation est compatible avec les ordinateurs MacBook Pro 2018, MacBook Air 2018, iMac 2019, iMac Pro 2017, Mac Pro 2019, Mac mini 2018 et l'ensemble des itérations ultérieures, ainsi que le Mac Studio.

Le nouveau macOS avait été dévoilé en juin dernier. Pour sa sortie grand public en version finale, Apple met en avant plusieurs éléments, à commencer par les widgets interactifs qui peuvent être déplacés du Centre de notifications vers le Bureau.

Les widgets sur le Bureau s'intègrent au fond d'écran pour faciliter la concentration avec des applications au premier plan. Ils autorisent tout un panel de tâches selon leur nature et de contrôles. Sans besoin d'installer l'application correspondante et grâce à Continuité, tous les widgets de l'iPhone à proximité ou sur le même réseau Wi-Fi sont en outre disponibles.

Visioconférence dite intelligente

Pour un Mac disposant d'une puce Apple Silicon et son Neural Engine, la visioconférence est promise plus intelligente en tirant parti de fonctionnalités avancées, telles que l'incrustation de l'intervenant dans une bulle mobile et en superposition à l'écran. Avec un écran partagé, cette incrustation peut se faire en petite ou grande taille.

Via un appui sur un bouton vert dans le coin supérieur gauche d'une application, un nouveau sélecteur en facilite le partage pendant un appel vidéo. Des réactions permettent d'ajouter des ballons, des confettis, des cœurs et diverses animations, notamment par le biais d'un simple geste de la main.

Poursuite des améliorations pour Safari

Le navigateur web Safari prend en charge la création de profils de navigation. Ils permettent de séparer les favoris, historique, groupes d'onglets, extensions ou encore cookies en fonction de différentes configurations souhaitées (utilisation personnelle ou professionnelle, par exemple).

Safari permet de créer des web apps, dont le comportement est similaire à celui des applications. Elles sont ajoutées au Dock depuis n'importe quel site web et s'ouvrent dans une interface simplifiée du navigateur.

La navigation privée est améliorée avec une protection renforcée contre les trackers plus évolués. Les fenêtres de navigation privée se verrouillent automatiquement quand elles ne sont pas en cours d'utilisation et le chargement de trackers connus est bloqué.

Le jeu sur Mac et autres apports

Apple insiste sur un nouveau mode Gaming pour une expérience plus immersive en capitalisant sur la puissance des puces Apple Silicon. Le mode Jeu doit fonctionner avec n'importe quel titre. Les jeux ont alors droit à un accès prioritaire au GPU et au CPU, aux dépens des tâches en arrière-plan.

Pour la réactivité, Apple promet une diminution de la latence audio avec les AirPods et une réduction de la latence d'entrée dans le cadre du recours à des manettes PlayStation et Xbox. Un dernier point en rapport avec un doublement du taux d'échantillonnage Bluetooth.

D'autres apports de macOS Sonoma sont des économiseurs écran qui affichent des vidéos au ralenti de différents lieux de la planète, une nouvelle correction automatique au clavier, des fonctionnalités PDF améliorées et une intégration des PDF aux Notes, une activation de Siri en disant simplement " Siri ".

Messages profite de fonctionnalités de recherche améliorées, de nouveaux autocollants, une nouvelle manière de partager et voir des localisations.