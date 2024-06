En dévoilant macOS Sequoia (macOS 15) lors de sa conférence WWDC 2024, Apple a présenté une fonctionnalité baptisée iPhone Mirroring qui permet d'avoir accès et de contrôler l'iPhone depuis un Mac. Une recopie sans fil de l'écran de l'iPhone dans une fenêtre qui prend également en charge l'audio.

Avec le confort de l'écran du Mac, le clavier, le trackpad et la souris, il est possible d'utiliser n'importe quelle application de l'iPhone et plus globalement d'interagir avec ce dernier. L'ordinateur intègre en outre les notifications de l'iPhone. Elles sont affichées à côté des notifications du Mac et l'utilisateur peut y répondre sur le Mac.

L'iPhone reste verrouillé pendant le recours à iPhone Mirroring et il ne trahit ainsi pas l'utilisation qui est faite. La fonctionnalité iPhone Mirroring est aussi opérationnelle lorsque l'iPhone est en mode veille pour consulter des informations de loin.

Une option de continuité en plus

iPhone Mirroring entre dans le cadre des outils de continuité d'Apple. Le déplacement des fichiers, des photos et des vidéos entre l'iPhone et le Mac à la manière d'un glisser-déposer entre les applications Mac arrivera dans un second temps.

Apple précise une disponible sur des ordinateurs Mac équipés en puces Apple Silicon et même Intel, avec une puce de sécurité T2.

" Il faut que votre iPhone et votre Mac soient connectés avec le même identifiant Apple à l'aide de l'authentification à deux facteurs, que votre iPhone et votre Mac soient proches l'un de l'autre et que le Bluetooth et le Wi-Fi soient activés ", peut-on lire. Par ailleurs, le Mac ne doit pas utiliser AirPlay ou Sidecar.