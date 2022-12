Le Blue Screen of Death (BSOD) ou écran bleu de la mort est de retour sur Windows 10 et ce, depuis la dernière mise à jour poussée sur l'OS par Microsoft.

Cela fait plusieurs patchs que Microsoft déploie avec pour fâcheuse habitude d'apporter tout un tas de problèmes, et le dernier Patch Tuesday va dans ce sens...

Les écrans bleus sont de retour

La dernière mise à jour intègre ainsi un bug d'incompatibilité entre certains fichiers système, notamment hidparse.sys et concerne les utilisateurs de Windows 10 22H2, 21H2 et 21H1. Microsoft est consciente du problème et travaille déjà sur un correctif qui devrait arriver prochainement.

La firme confirme ainsi que la mise à jour KB5021233 entraine un décalage entre les versions de fichiers hidparse.sys dans c:/windows/system32 et c:/windows/system32/drivers qui peut amener à faire échouer la validation de la signature lors du nettoyage.

Il est inquiétant de voir ce type de problème arriver alors même qu'il se dit que 22H2 pourrait être la dernière mise à jour d'ampleur de Windows 10. Microsoft a encore énormément de problèmes à corriger depuis le déploiement de cette mise à jour de novembre et force est de constater que pour le moment, chaque patch déployé apporte un nouveau lot de problèmes qui occultent les correctifs.