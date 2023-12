Pour réussir la transition énergétique dans le secteur automobile, il faudra des véhicules plus légers, thermiques comme électriques. Pour accélérer le mouvement, le gouvernement va durcir les règles du malus écologique au poids en faisant descendre la limite de 1800 Kg à 1600 Kg.

Cette disposition concerne les véhicules thermiques et hybrides rechargeables tandis que les véhicules électriques en sont exemptés afin de ne pas ajouter de freins à leur acquisition déjà difficile du fait de leur coût plus élevé.

Pourtant, les véhicules électriques tendent à être plus lourds que leur équivalent thermique du fait de la présence des batteries qui restent actuellement volumineuses pour assurer une bonne autonomie.

La technique des batteries et le déploiement de l'infrastructure de recharge ne sont pas encore assez avancés pour proposer des véhicules électriques légers. En attendant d'en arriver là, plusieurs sénateurs veulent déposer un amendement qui prévoit de faire entrer les véhicules électriques dans le régime du malus au poids dès 2025.

Les SUV électriques, cibles principales des sénateurs

La raison ? Eviter la multiplication des SUV électriques de plus en plus plébiscités mais qui vont dans le mauvais sens en ajoutant du poids et des batteries imposantes riches en métaux stratégiques.

Plusieurs associations de défense de l'environnement se sont emparées du sujet et alertent sur le risque de reproduire le schéma du SUV thermique au domaine électrique.

Accusés de consommer plus de matières premières pour leur fabrication mais aussi d'émettre plus de particules fines (freinage, pneumatiques) et de consommer plus d'énergie sur le réseau électrique pour leur recharge, ils seraient donc le nouveau fléau du secteur automobile en version électrique...malgré leur succès grandissant.

L'amendement prévoit tout de même un abattement de 300 Kg pour les véhicules électriques, ce qui fixerait le déclenchement du malus dès lors qu'un véhicule électrique dépasserait 1900 Kg. Point intéressant, les véhicules à hydrogène ne seraient toujours pas concernés par le malus au poids, même si leur rareté fait que très peu de véhicules seraient impactés.

L'amendement passera-t-il ?

En imposant cette nouvelle règle du jeu, les sénateurs souhaiteraient ainsi favoriser les ventes de petits véhicules électriques et de préférence d'origine européenne puisque les aides financières du bonus écologique seront aussi dépendantes de l'impact écologique à la production et au transport des véhicules électriques via leur score environnemental.

Avec une limite à 1900 Kg, il n'y aura pas que les SUV électriques qui seront concernés. Tout modèle un peu premium dépasse déjà allègrement cette masse, de même que certains modèles français comme les Peugeot e-3008 et e-5008.

Il reste que cet amendement proposé par les sénateurs doit encore être validé en retour par les députés de l'Assemblée Nationale. Rien ne dit encore qu'ils seront d'accord pour ajouter un nouvel obstacle à l'acquisition d'un véhicule électrique alors que de nombreux efforts sont faits du côté du gouvernement pour inciter à leur achat.