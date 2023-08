En cette fin de journée, nous vous avons concocté une sélection de produits affichant des remises. Il y en aura pour tous les gouts et tous les budgets.

Commençons avec le combo volant + pédalier Logitech G29 Driving Force. Ce périphérique, connu comme le loup blanc dans le milieu du "Sim racing" offre une simulation de conduite de haute qualité. En effet, avec un retour de force au plus proche de la réalité, un pédalier progressif et un volant pouvant tourner sur 900 degrés, vous serez en totale immersion dans le cockpit de votre voiture de course sur le dernier opus de votre jeu de voiture préféré. Il possède également des palettes en aluminium (pour un passage en séquentiel).

Ce combo volant + pédalier Logitech G29 Driving Force est proposé à 205,99 € au lieu de 259,99 € soit 21% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite sous 72 heures.

D'autres périphériques informatiques sont également en promotion comme :

Et d'autres produits affichent des réductions comme :

Microcasque

Vélo électrique

Écran PC

Divers



Et n'oubliez pas de consulter les promos de la rentrée chez AliExpress avec des smartphones, aspirateurs robots, tablettes tactiles, etc. ainsi que notre top 10 des meilleures offres présentes chez Boulanger.