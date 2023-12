Commençons par le vélo électrique pliable Engwe EP-2 PRO - Orange.

Il est équipé d'un puissant moteur sans balais de 750 W qui permet une vitesse maximale de 45 km/h et une inclinaison jusqu'à 35 degrés. Pliable, on peut le transporter et le ranger facilement et le siège et le volant sont réglables en hauteur.

La batterie lithium-ion 13Ah / 48V offre jusqu'à 60 km d'autonomie en mode électrique pur et 120 km en mode cyclomoteur, et les pneus en caoutchouc de 20 pouces s'adaptent facilement à différents types de terrains.

Un écran affiche les informations essentielles comme le kilométrage ou le niveau de la batterie.



Le vélo est doté d'un phare avant LED, d'un feu arrière à diodes électroluminescentes (DEL), ainsi que de freins à disque avant et arrière.

Le v élo électrique pliable Engwe EP-2 PRO - Orange est au prix de 832 € au lieu de 1 299 €, soit 36% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.





On peut également trouver les vélos électriques suivants en promotion :



Voici d'autres produits à prix réduit en ce moment :





