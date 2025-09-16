Coup dur pour l'un des pionniers français de la cartographie en ligne. Mappy, intégré à la filiale RATP Smart Systems (RSS) depuis bientôt cinq ans, est en très mauvaise posture.

Selon des informations révélées par L'Informé, le service a vu son chiffre d'affaires quasiment divisé par deux entre 2023 et 2024, passant de 10,1 à 5,6 millions d'euros. Dans le même temps, ses pertes se sont creusées pour atteindre 3,4 millions d'euros, une situation alarmante qui a obligé la RATP à intervenir en urgence.

Pourquoi Mappy est-il en si mauvaise posture ?

Racheté il y a près de cinq ans par la RATP avec l'ambition de créer un champion français de la mobilité, le service de cartographie Mappy traverse une crise sans précédent.

La chute vertigineuse de ses revenus a rendu nécessaire une recapitalisation de 20 millions d'euros l'année dernière par sa maison mère, RSS. Cette crise financière s'accompagne d'une instabilité à sa tête, avec une succession de dirigeants qui n'a pas permis de redresser la barre face à la concurrence écrasante et omniprésente de Google Maps et Waze.

Quelle est la stratégie de la RATP face à cette crise ?

Cette situation délicate place le service directement dans le viseur de Jean Castex, le PDG de la RATP. Depuis son arrivée, l'ancien Premier ministre mène une politique de redressement des comptes et de chasse aux coûts. La régie parisienne a ainsi commencé à se désengager de plusieurs foyers de pertes, comme un projet de taxis volants ou encore l'activité, jugée déficitaire, des bus à Londres.





Le paradoxe est saisissant : alors que la RATP a réussi à dégager un bénéfice net de 204 millions d'euros en 2024, une première historique, sa filiale Mappy continue de plomber les comptes. La question de son maintien dans le giron du groupe se pose donc avec acuité.

Quel avenir pour le "Google Maps" à la française ?

Alors que le chiffre d’affaires a été quasiment divisé par deux en un an, la question de la viabilité de Mappy se pose crûment. L'entreprise pourrait-elle suivre le même chemin que les autres activités non stratégiques et déficitaires dont la RATP s'est séparée ? L'affaire est décrite comme un "crève-cœur" pour Jean Castex, mais la logique financière pourrait l'emporter.





L'enjeu dépasse la simple gestion comptable : il s'agit de la survie de l'un des derniers acteurs français de la cartographie numérique face aux géants américains. Sans un redressement rapide ou un nouveau repreneur, Mappy pourrait bien disparaître des écrans, laissant le champ entièrement libre à ses concurrents.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Mappy ?

Mappy est un service français de cartographie en ligne et de calcul d'itinéraires. Créé dans les années 1980, il a été l'un des pionniers du secteur avant d'être racheté par la RATP en 2020 via sa filiale RATP Smart Systems.

Pourquoi la RATP a-t-elle racheté Mappy ?

L'objectif était de se positionner sur le marché en pleine expansion du "Mobility as a Service" (MaaS) et d'intégrer un outil de cartographie puissant à l'écosystème de transport parisien, afin de proposer des itinéraires complets et multimodaux aux usagers.

Mappy va-t-il fermer ?

L'avenir est très incertain. Compte tenu des lourdes pertes et de la stratégie de la RATP de se délester de ses actifs déficitaires, une vente ou une cessation d'activité est une possibilité sérieuse si la situation financière ne s'améliore pas rapidement.