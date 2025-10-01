Le dispositif phare de l'aide à la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', fait son grand retour. Stoppé net fin juin face à une avalanche de dossiers qui a pulvérisé son budget annuel, le guichet pour les rénovations d'ampleur est de nouveau accessible depuis ce mardi.

Mais la fête risque d'être de courte durée. Entre une plateforme technique qui a croulé sous les connexions dès les premières heures et des conditions drastiquement resserrées, cette réouverture a des allures de service minimum qui pourrait laisser de nombreux projets sur le carreau.

Quelles sont les nouvelles règles du jeu pour obtenir l'aide ?

Le gouvernement a sorti les ciseaux. Pour espérer bénéficier de MaPrimeRénov' dans sa version "rénovation d'ampleur", il faudra désormais montrer patte blanche. Les conditions d'octroi ont été sévèrement durcies pour limiter l'accès et maîtriser les dépenses :





Seules les passoires thermiques (logements classés E, F ou G) sont désormais éligibles.

(logements classés E, F ou G) sont désormais éligibles. Les plafonds de travaux sont divisés par deux, passant de 70 000 à 40 000 euros maximum.



Concrètement, un ménage aux revenus très modestes, qui pouvait espérer jusqu'à 63 000 euros d'aide, ne pourra plus toucher que 32 000 euros au maximum. Un coup de rabot qui risque de rendre inaccessibles de nombreux chantiers pour les plus précaires.

Le budget est-il à la hauteur de l'engouement ?

C'est le nœud du problème : le robinet budgétaire est déjà à sec. Le stock de dossiers déposés avant la pause estivale a entièrement consommé l'enveloppe de 3,6 milliards d'euros prévue pour 2025. Pour cette fin d'année, l'État ne s'engage que sur un volume dérisoire de 13 000 nouveaux dossiers au maximum.

Et la douche froide ne s'arrête pas là : ces dossiers ne seront financés qu'au premier trimestre 2026, "sous réserve du vote de la loi de finances". Une "fausse ouverture" dénoncent élus et associations, qui craignent que le guichet ne ferme à nouveau d'ici quelques jours, une fois le maigre quota atteint.

Quelles sont les conséquences de ce rétropédalage ?

La colère gronde chez tous les acteurs du secteur. Les professionnels du bâtiment, lassés par les changements de règles incessants, craignent un coup d'arrêt brutal à la dynamique de rénovation énergétique. Pour les ménages, le calcul est vite fait : avec des aides réduites et un calendrier incertain, beaucoup risquent de renoncer à des travaux d'ampleur pour se rabattre sur des "monogestes" (changement de chaudière, isolation simple), moins efficaces pour sortir de la précarité énergétique.





Des élus locaux, comme ceux de l'Eurométropole de Strasbourg, dénoncent une "enveloppe ridicule" et des quotas par territoire qui ne correspondent pas aux besoins. Le collectif "Rénovons" a même adressé une lettre au Premier ministre pour fustiger un "détricotage" et un "abandon" de la politique de rénovation par l'État.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mon logement classé D est-il encore éligible à la rénovation d'ampleur ?

Non, malheureusement. Depuis la réouverture du 30 septembre 2025, le parcours "rénovation d'ampleur" de MaPrimeRénov' est exclusivement réservé aux logements les plus énergivores, c'est-à-dire ceux classés E, F ou G au Diagnostic de Performance Énergétique (DPE).

Les aides pour les travaux uniques (par geste) sont-elles aussi concernées ?

Pour l'instant, le dispositif "MaPrimeRénov' par geste" continue de fonctionner. Cependant, le gouvernement a déjà annoncé que certains travaux, comme l'isolation des murs par l'extérieur ou l'installation de chaudières biomasse, en seront exclus à partir de 2026, afin de pousser les ménages vers des rénovations plus globales.

Que se passe-t-il si je dépose un dossier maintenant ?

Si votre dossier fait partie des 13 000 dossiers acceptés d'ici la fin de l'année, il sera instruit mais son financement ne sera engagé qu'au premier trimestre 2026. Il y a donc un risque que votre projet ne puisse pas démarrer avant plusieurs mois, et tout dépendra du budget qui sera alloué pour l'année prochaine.