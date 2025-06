Le couperet est tombé. Marathon, le jeu de tir très attendu de Bungie et PlayStation, n'arrivera finalement pas en septembre. Face aux critiques et aux retours plus que mitigés des premiers testeurs, le studio a pris une décision radicale mais devenue inévitable : reporter le jeu et retourner à la planche à dessin. Un faux départ qui sonne comme un sérieux avertissement pour PlayStation après l'échec de son autre jeu service, Concord.

Pourquoi le jeu Marathon est-il finalement reporté ?

La raison est simple : les joueurs n'ont pas été convaincus. Bungie a officiellement annoncé le report de Marathon en expliquant avoir écouté attentivement les retours de la communauté suite à la phase de test alpha d'avril. Le message du studio est clair : "Votre voix a été forte et claire. Nous avons pris cela à cœur, et nous savons que nous avons besoin de plus de temps pour créer un Marathon qui reflète vraiment votre passion." Il faut dire que les premiers avis pointaient un jeu manquant d'innovation et pas vraiment au niveau des attentes, sans compter des polémiques annexes sur de possibles plagiats de design.

Concrètement, quels changements Bungie va-t-il apporter au jeu ?

Ce n'est pas un simple report pour corriger des bugs. C'est une refonte en profondeur. Le studio va profiter de ce temps supplémentaire pour retravailler trois aspects fondamentaux du jeu, sur la base des critiques des joueurs :

Améliorer la survie : Cela passe par des combats plus tendus et stratégiques, une intelligence artificielle plus stimulante et des récompenses plus gratifiantes.

Cela passe par des combats plus tendus et stratégiques, une intelligence artificielle plus stimulante et des récompenses plus gratifiantes. Renforcer l'univers : L'équipe promet une meilleure qualité visuelle, plus de narration à découvrir et un ton plus sombre, plus fidèle à la trilogie originale des années 90.

L'équipe promet une meilleure qualité visuelle, plus de narration à découvrir et un ton plus sombre, plus fidèle à la trilogie originale des années 90. Ajouter des expériences sociales : Le jeu sera amélioré pour les joueurs solo et duo, et une fonctionnalité très demandée sera ajoutée : le chat de proximité.

Quand peut-on espérer voir arriver la version finale ?

Aucune nouvelle date de sortie précise n'a été communiquée. Le lancement du 23 septembre 2025 est tout simplement annulé. Cependant, Bungie s'est engagé à donner des nouvelles et à annoncer un nouveau calendrier à l'automne 2025. De son côté, le patron des studios PlayStation, Hermen Hulst, a donné une date butoir plus large, en promettant que le jeu sortirait avant la fin de l'année fiscale, soit avant le 31 mars 2026. Le studio a donc environ six mois pour transformer l'essai.

Pour en savoir plus



Qu'est-ce que Marathon ?

C'est le grand retour d'une très ancienne franchise de science-fiction de Bungie, qui date même d'avant la série Halo. Cette nouvelle version est un "extraction shooter" : un jeu de tir multijoueur où des équipes s'affrontent pour récupérer du butin sur une carte et doivent réussir à s'enfuir vivantes.

Pourquoi la pression est-elle si forte sur ce jeu ?

Parce que c'est l'un des futurs gros "jeux service" de l'écosystème PlayStation. Après l'échec commercial de Concord en 2024, Sony mise beaucoup sur Marathon et ne peut pas se permettre un deuxième raté consécutif sur ce créneau très concurrentiel.

Les joueurs ont-ils vraiment été écoutés ?

Oui, c'est en tout cas le message que Bungie veut faire passer. Toute leur communication insiste sur le fait que ce report est une conséquence directe des "commentaires et conversations" avec la communauté, et que le but est de créer une expérience qui corresponde à la "passion" des joueurs.