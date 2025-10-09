D'après les chiffres préliminaires publiés par le cabinet d'analyse IDC, les livraisons mondiales de PC ont atteint 75,9 millions d'unités au cours du troisième trimestre 2025, marquant une croissance de 9,4 % par rapport à la même période en 2024. Le classement des fabricants reste dominé par Lenovo, suivi de HP, Dell, Apple et Asus.

Une dynamique de croissance mondiale

Cette progression du marché du PC s'explique principalement par la fin imminente du support de Windows 10, prévue pour le 14 octobre, et la nécessité de renouveler un parc informatique vieillissant, notamment les machines acquises durant la pandémie.

La demande est particulièrement forte en Asie avec une croissance à deux chiffres. " La demande a été largement tirée par le renouvellement du matériel au Japon, lié à la fin du support de Windows 10 et au projet éducatif GIGA ", précise Maciek Gornicki, analyste chez IDC.

Ailleurs, la transition vers Windows 11 et le remplacement des appareils achetés avant ou pendant la crise sanitaire créent des poches d'opportunités.

Le marché américain est à la traîne

Contrairement à l'élan mondial, le marché nord-américain fait grise mine avec une croissance quasiment nulle. Plusieurs raisons expliquent cette sous-performance. La principale concerne " le choc des tarifs douaniers américains et les incertitudes macroéconomiques ", selon Jean Philippe Bouchard, vice-président de la recherche chez IDC.

Ces facteurs poussent une partie du secteur commercial à retarder sa transition vers Windows 11 à 2026. De plus, les revendeurs écoulent encore des stocks importants constitués en début d'année en anticipation des taxes.

La possibilité pour les utilisateurs de prolonger les mises à jour de sécurité de Windows 10 via le programme ESU contribue également à ce ralentissement.

Les gagnants au troisième trimestre

Lenovo consolide sa place de leader avec 25,5 % de part de marché et une croissance de 17,3 %. HP suit avec 19,8 % de part de marché (+10,7 %), tandis que Dell (13,3 %) enregistre à la troisième place une croissance plus modeste de 2,6 %.

Apple (9 % de part de marché) et Asus (7,8 %) affichent des progressions supérieures à la moyenne du marché, avec respectivement +13,7 % et +11,4 %.