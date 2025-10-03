Après près d'une décennie de service, la fin du support de Windows 10 est pour le 14 octobre 2025. Une décision de Microsoft connue de longue date qui a particulièrement fait réagir ces derniers jours à l'approche de la date butoir.

De manière assez inattendue, Microsoft a décidé de faire un geste pour les particuliers en Europe avec son programme ESU qui permet de bénéficier de mises à jour de sécurité critiques pour Windows 10 après le 14 octobre prochain.

Via un site dédié, Microsoft comble un manque de communication claire concernant ce programme qui lui a été reproché. En rappelant que c'est la première fois que ce type de programme est ouvert aux particuliers.

Les conditions pour les particuliers dans l'EEE

Les utilisateurs non professionnels de Windows 10 situés dans l'Espace économique européen (EEE) ont droit à des options d'inscription spécifiques pour le programme ESU. Sa couverture pour les appareils personnels débute donc le 15 octobre 2025 et s'étendra seulement jusqu'au 13 octobre 2026.

Dès le début de ce mois d'octobre, l'inscription pourra se faire directement via les paramètres de l'ordinateur équipé de Windows 10. Elle est gratuite avec un compte Microsoft.

L'utilisateur devra se connecter à son PC avec un compte Microsoft et rester connecté pour recevoir les mises à jour ESU sans frais. Si une déconnexion dure plus de 60 jours, les mises à jour ESU seront interrompues. Une nouvelle connexion avec le même compte Microsoft sera alors nécessaire pour se réinscrire.

Une option payante comme ailleurs dans le monde

L'inscription gratuite avec seulement un compte Microsoft est un " cadeau " réservé aux utilisateurs européens de Windows 10.

À défaut et pour ceux qui préfèrent ne pas rester connectés en permanence avec leur comptent Microsoft ou ne jurent que par un compte local, ils peuvent s'inscrire au programme ESU par le biais d'un achat unique d'une trentaine d'euros.

Cela étant, une première connexion avec le compte Microsoft sera aussi nécessaire pour l'activation de l'option, avant de pouvoir rebasculer sur un compte local.

Une prolongation après 2026 ?

Dans l'absolu, Microsoft continue d'encourager les utilisateurs à migrer vers Windows 11 pour garantir l'accès aux dernières fonctionnalités et innovations en matière de sécurité. Il paraît peu probable que le programme ESU pour les particuliers connaîtra une rallonge ultérieure.

Pour ceux ayant peut-être précipité l'achat d'un nouveau PC, il pourrait avoir un goût amer avec le geste européen et les éclaircissements tardifs de Microsoft...