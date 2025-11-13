Après l'énorme succès de Super Mario Bros. - Le Film Super Mario Bros. - Le Film (1,361 milliard de dollars de recettes mondiales en 2023), la suite était inévitable. Nintendo, Universal et Illumination ont mis fin au suspense ce mercredi 12 novembre en dévoilant la première bande-annonce de Super Mario Galaxy - Le Film.

Le titre, révélé en mai, avait déjà fait bondir les fans. La sortie française est fixée au 1er avril 2026, et ce premier aperçu spatial est plus que prometteur.

Que montre cette première bande-annonce ?

Ce premier trailer de 2 minutes 24 secondes installe l'ambiance. Il s'ouvre sur une scène comique avec un Bowser (doublé par Jack Black) minuscule, toujours captif chez Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day).

Mais la menace est ailleurs. L'antagoniste principal pourrait être son fils, Bowser Jr. (doublé par Benny Safdie), qui fait une entrée fracassante. On aperçoit aussi Yoshi (dont l'œuf était visible à la fin du premier film) et une course de moto dans le désert qui rappelle furieusement Mario Kart.

Quelle est la grosse révélation du casting ?

La vidéo s'achève sur le clou du spectacle : l'apparition de la Princesse Harmonie (Rosalina en VO). Personnage clé des jeux Wii (2007 et 2010), elle fait ses grands débuts à l'écran, dotée de pouvoirs immenses.

Pour l'incarner en VO, Nintendo a frappé un grand coup en choisissant Brie Larson (Captain Marvel). Le reste du casting original, dont Anya Taylor-Joy en Princesse Peach, est également confirmé de retour.

Le film suivra-t-il l'histoire des jeux ?

Le titre ne laisse aucune place au doute. Le film adaptera l'intrigue des jeux Super Mario Galaxy. L'histoire devrait donc logiquement tourner autour de la collecte de fragments d'étoiles pour sauver la Princesse Peach des griffes de Bowser, qui cherche à utiliser une comète pour ses plans maléfiques.

Le film s'annonce déjà comme l'événement familial majeur du printemps 2026, trois ans après le premier opus.

Foire Aux Questions (FAQ)

Faut-il avoir vu le premier film Mario pour voir "Galaxy" ?

Ce n'est pas une obligation, le film sera grand public. Cependant, il s'agit bien d'une suite. Avoir vu Super Mario Bros. Le Film (2023) permettra de mieux comprendre les références et la situation de certains personnages, comme Bowser, au début du film.

Y aura-t-il un jeu Super Mario Galaxy 3 sur Switch 2 ?

C'est le rêve de nombreux fans. Un nouveau jeu Mario en 3D est officiellement en développement (probablement pour la Switch 2). Cependant, Nintendo n'a jamais confirmé s'il s'agissait d'un Galaxy 3. L'annonce de ce film relance évidemment l'espoir.

Nintendo prépare-t-il d'autres films ?

Oui. En plus de cette suite à Mario, Nintendo a confirmé un partenariat avec Sony Pictures pour un film The Legend of Zelda. Il s'agira d'une adaptation en prises de vues réelles (live-action) réalisée par Wes Ball, avec une sortie prévue pour 2027.