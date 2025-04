Nintendo n'avait qu'un objectif pour son Direct d'hier soir : faire taire les critiques autour du prix de Mario Kart World Tour et tenter de convaincre que le titre se présente bel et bien comme une expérience ultime.

Un royaume champignon à explorer librement

La grande starau sein du jeu est sans conteste le "Mushroom Kingdom World", un vaste monde ouvert interconnecté que les joueurs pourront explorer librement au volant de leur kart. Fini les menus statiques ? Ici, on pourra se balader, dénicher des secrets, relever des défis et bien sûr, accéder aux circuits classiques disséminés dans cet univers. Cet espace vivant profitera aussi d'une météo dynamique et d'un cycle jour/nuit, ajoutant une nouvelle dimension à l'exploration sur la future console de Nintendo.

Circuits classiques et nouvelles mécaniques

Que les puristes se rassurent, les courses endiablées sur circuits restent au cœur de l'expérience ! Mario Kart World proposera un mélange de tracés inédits et de grands classiques remastérisés, allant d'une ville inspirée de Tokyo à une Route Arc-en-ciel réimaginée. Pour pimenter la célèbre série de course, de nouvelles mécaniques font leur apparition :

Une personnalisation des karts plus poussée (look et performances).

Des compétences uniques pour chaque personnage (saut spécial pour Mario, bouclier pour Bowser...).

Nintendo mentionne quelques changements : le maximum de pièces collectables en course passe de 10 à 20 et une nouvelle "carapace dorée" fait son apparition pour ajouter davantage de pièces sur le tracé. Pêle-mêle, Nintendo évoque également l'intégration du saut chargé permettant d'esquiver certaines attaques ou d'accéder à des points spéciaux des circuits, une fonction "rembobiner" pour revenir en arrière..

Le mode balade proposera plusieurs missions dans le monde ouvert avec des pièces et panneaux cachés à découvrir.

Concernant le multijoueur, il sera possible de profiter d'un jeu en local à 4 en écran splitté et 8 joueurs en mode sans fil local, ou 24 joueurs en ligne.

Quand pourra-t-on mettre la main dessus ?

Mario Kart World sera disponible avec le lancement de la Switch 2, c'est-à-dire à compter du 5 juin prochain.

Si globalement, les ajouts et améliorations sont bienvenues, il semble déjà que Nintendo n'est pas parvenue à convaincre tous les joueurs, notamment sur le prix du titre. Beaucoup rappellent ainsi qu'au fil des années, Mario Kart ne fait que subit des évolutions à minima d'après la version précédente, qu'il s'agisse d'un nouveau volet majeur ou d'un portage nouvelle gen... Alors que le prix du titre lui, n'a jamais réellement baissé.