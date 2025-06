Le rover Curiosity de la NASA a transmis des images inédites et détaillées d'une partie du Mont Sharp, au cœur du cratère Gale sur Mars. Ces clichés révèlent des formations géologiques singulières, des crêtes entrecroisées en "boxwork pattern", s'étendant sur des kilomètres et constituant une preuve "dramatique" et "surprenante" de l'existence passée d'eau souterraine sur la planète rouge. Cette découverte apporte un éclairage nouveau sur l'histoire hydrologique de Mars, qui, selon la NASA, abritait autrefois des rivières, des lacs et peut-être même un océan avant de se transformer en désert.

Qu'est-ce que le rover Curiosity a découvert sur Mars ?

La NASA annonce que son rover Curiosity a capturé les toutes premières images rapprochées de formations martiennes qui n'avaient été observées que depuis l'orbite : des crêtes en boxwork. Ces motifs intrigants, qui ressemblent à des toiles d'araignées vues de l'espace, s'étendent sur des kilomètres le long d'une montagne sur Mars et représentent une preuve saisissante de la présence d'eau ancienne. Ces structures rocheuses se seraient formées lorsque l'eau souterraine s'infiltrait à travers les fissures et les craquelures du substrat rocheux. En s'écoulant, cette eau aurait déposé des minéraux qui se sont accumulés, durcissant et devenant comme du ciment. Au fil des éons, les vents martiens, véritables sculpteurs de paysages, ont érodé la roche plus tendre autour de ces dépôts, laissant apparaître ces réseaux de crêtes résistantes. C'est une observation directe, inattendue et fondamentale qui corrobore la théorie d'un Mars jadis beaucoup plus humide.

Quel rôle l'eau souterraine a-t-elle joué dans la formation de ces structures ?

La science-fiction a souvent imaginé Mars avec de l'eau, mais Curiosity nous apporte des faits concrets. Les nouvelles images montrent que le substrat rocheux sous ces crêtes s'est probablement formé lorsque de l'eau souterraine s'infiltrant à travers la roche a laissé derrière elle des minéraux. Ces minéraux se sont accumulés dans les fissures et les craquelures, se durcissant pour devenir comme du ciment. Ce processus, appelé cimentation, a créé des réseaux résistants que le vent martien n'a pas pu éroder, contrairement à la roche environnante plus molle. Un indice supplémentaire de cette activité hydrologique est la présence de petites fractures remplies de sulfate de calcium au sein de ces crêtes. La détection de ces veines de sulfate de calcium est particulièrement "surprenante", selon Abigail Fraeman, scientifique adjointe du projet Curiosity. "Ces veines de sulfate de calcium étaient partout auparavant, mais elles ont plus ou moins disparu à mesure que nous grimpions sur le Mont Sharp. L'équipe est impatiente de comprendre pourquoi elles sont revenues maintenant," a-t-elle déclaré, soulignant la complexité et l'évolution de l'hydrologie martienne.

Quelles questions ces découvertes posent-elles aux scientifiques ?

Alors que Curiosity poursuit son ascension du Mont Sharp – une montagne de près de 5 kilomètres de haut que le rover gravit depuis 2014 – de nouvelles questions se posent. Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity, a soulevé un "grand mystère" : "Pourquoi les crêtes se sont-elles durcies en ces grands motifs et pourquoi seulement ici ?" En effet, bien que la formation par l'eau souterraine soit désormais avérée, la spécificité de ces motifs en "boxwork pattern" et leur localisation restent un sujet d'étude intense. En montant les couches du Mont Sharp, Curiosity "voyage dans le temps", passant des strates les plus anciennes aux plus jeunes, à la recherche d'environnements qui auraient pu abriter une vie microbienne ancienne. La réapparition des veines de sulfate de calcium à cette altitude, après leur disparition apparente, ajoute une couche de complexité, suggérant des changements dans la chimie de l'eau souterraine ou des processus géologiques spécifiques à cette zone. Les scientifiques étudieront attentivement ces crêtes et les ciments minéraux pour affiner leur compréhension de ces formations uniques.

Quelles sont les implications de ces images pour notre compréhension de Mars ?

Ces images rapprochées, les plus détaillées à ce jour, représentent une avancée capitale pour notre compréhension de l'histoire de Mars. Elles confirment de manière "dramatique" que la planète rouge n'a pas toujours été le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui, mais qu'elle possédait un système hydrologique souterrain actif et prolongé. La présence d'eau liquide est la condition sine qua non pour la vie telle que nous la connaissons. En documentant l'existence de ces conduits souterrains où l'eau circulait, Curiosity nous rapproche de la réponse à l'une des questions les plus fondamentales de l'exploration spatiale : Mars a-t-elle un jour abrité la vie passée ? Ces découvertes poussent les scientifiques à reconsidérer les scénarios d'évolution climatique de Mars et l'influence de l'eau souterraine sur la géomorphologie de la planète. Chaque nouvelle donnée aide à reconstruire le puzzle de Mars, alimentant la curiosité et guidant les futures missions dans la quête de traces de vie ancienne ou de ressources potentielles pour de futures explorations humaines.

