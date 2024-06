La planète Mars a certainement connu une période dans son histoire où l'eau existait à l'état liquide, dessinant des formations rocheuses qu'explorent désormais les rovers américains et chinois dans la poussière rouge du sol.

S'il reste possible que la précieuse ressource soit restée en partie prisionnière de couches plus profondes du manteau martien, de la glace d'eau peut se former épisodiquement dans certains cratères aux pôles de la planète.

Cette eau sera très précieuse si l'on veut établir un campement humain dans les décennies à venir, autant pour la survie des colons que pour générer du carburant destiné aux fusées qui feront l'aller-retour vers l'orbite martienne.

Olympus Mons a encore des secrets à révéler

Alors que l'on ne pensait pas trouver de l'eau gelée exposée ailleurs qu'aux pôles, de nouvelles images prises par les sondes TGO (ESA) et MRO (NASA) montrent des plaques de givre dans la caldera du volcan géant Olympus Mons positionné dans la région de Tharsis, à proximité de l'équateur martien.

Olympus Mons avec de l'eau gelée à son sommet (credit : ESA / DLR / FU Berlin)

Ses dimensions hors nome (près de 30 000 mètres d'altitude) expliquent peut-être la possibilité de formation de givre à son sommet dans une région où cela ne semblait jusqu'à présent pas possible.

La couche y reste très fine (pas plus épaisse qu'un cheveu) et ne reste que quelques heures mais sa présence sur une surface très étendue suffirait à remplir l'équivalent de 60 piscines olympiques.

Un phénomène spécifique observable aussi sur Terre

Sa formation pourrait provenir de conditions météorologiques spécifiques, notamment par des courants d'air suivant la pente des volcans ou montagnes et apportant de l'air humide en altitude où il se condense et forme des plaques de givre plus ou moins étendues.

Ce phénomène associé à un microclimat particulier peut aussi être observé sur Terre et suggère qu'il existe donc aussi sur d'autres planètes du système solaire. Cela pourrait donner des pistes pour la recherche de présence d'eau ailleurs dans l'Univers.

La découverte seulement maintenant de glace d'eau au sommet du volcan Olympus Mons alors que des sondes explorent la surface depuis 20 ans peut paraître étonnante mais il fallait savoir où regarder et à quelle période, ces dépôts d'eau gelée n'apparaissant que durant la saison froide martienne.