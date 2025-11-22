Les données capturées par la caméra stéréoscopique à haute résolution (HRSC) de l'orbiteur Mars Express se concentrent sur une zone nommée Coloe Fossae. Cette région est caractérisée par un ensemble de lignes parallèles qui traversent la surface, créées par l'effondrement de blocs de terrain sous l'effet de puissantes forces tectoniques.

C'est au fond de ces vallées et des nombreux cratères d'impact que se cachent les indices de dépôts de débris aux motifs en spirale.

Des formations qui prouvent l'existence d'une ancienne glaciation

Ces motifs sont la signature laissée par d'anciens glaciers. Ils se sont formés lorsque des flux de glace, chargés de roches et de poussière, se sont lentement écoulés à travers le paysage, à l'image des glaciers terrestres.

L'ESA explique que ces structures témoignent d'une intense activité glaciaire durant une précédente ère glaciaire martienne.

Ces observations sont cohérentes avec des découvertes similaires dans d'autres régions situées à des latitudes moyennes, suggérant un phénomène climatique global plutôt qu'isolé.

Des traces de glace loin des pôles

La présence de glace à une latitude aussi basse s'explique par les cycles climatiques de Mars, dictés principalement par les variations de l'inclinaison de son axe de rotation.

Tout comme la Terre, Mars a connu " des périodes alternées de chaud et de froid, de gel et de dégel, au cours de son histoire ", souligne l'ESA.

Durant les périodes froides, lorsque l'inclinaison de la planète était plus prononcée, la glace des calottes polaires migrait vers les latitudes moyennes. Lorsque le climat se réchauffait, la glace se retirait, laissant derrière elle des cicatrices géologiques aujourd'hui visibles.

À la découverte de l'histoire climatique de Mars

Ces formations glaciaires fournissent une preuve de l'histoire climatique dynamique de la planète rouge. Elles confirment que Mars a subi un changement climatique majeur à l'échelle planétaire, bien plus récemment que supposé.

Les scientifiques estiment que la région Coloe Fossae aurait pu être recouverte de glace il y a à peine un demi-million d'années, date de la fin de la dernière ère glaciaire martienne.

L'étude de ces vestiges permet d'affiner les modèles sur l'évolution géologique et climatique de Mars, offrant des indices précieux sur son passé et les conditions qui y régnaient.

N.B. : Source images : ESA/DLR/FU Berlin.