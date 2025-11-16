Des scientifiques ont identifié sur Mars un nouveau type de grottes, probablement formées par l'eau. Situées dans la région d'Hebrus Valles, ces huit cavités karstiques, distinctes des tunnels de lave, deviennent des cibles prioritaires pour la recherche de traces de vie ancienne et pourraient servir d'abris pour les futures missions humaines.

Si une forme de vie a un jour existé sur Mars, elle s'est très probablement réfugiée sous la surface. L'environnement martien est en effet impitoyable, bombardé de radiations cosmiques et balayé par des tempêtes de poussière.

Les grottes offrent un abri naturel contre ces conditions extrêmes. Jusqu'à présent, la plupart des cavités identifiées étaient des tunnels de lave, témoins d'une activité volcanique passée mais moins propices à l'émergence de la vie.

Un nouveau type de caverne martienne

Une équipe de l'Université de Shenzhen, en Chine, vient de changer la donne. Dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, les scientifiques présentent des preuves solides de l'existence des premières grottes karstiques sur Mars.

Contrairement aux tunnels volcaniques, ces formations sont le résultat de la dissolution de roches solubles par l'eau. L'analyse des données de la sonde Mars Global Surveyor de la NASA révèle que le sol autour de ces huit puits, situés dans la région d'Hebrus Valles, est riche en carbonates et en sulfates, des minéraux que l'eau dissout facilement.

Des indices géologiques qui s'accumulent

L'équipe ne s'est pas arrêtée à l'analyse chimique. Grâce à des images à haute résolution, ils ont créé des modèles 3D des cavités. Ces modèles montrent des formes, notamment des effondrements en gradins, qui correspondent davantage à une érosion par l'eau qu'à une activité volcanique ou tectonique.

De plus, les chercheurs ont noté que certains anciens cours d'eau semblent disparaître à proximité des entrées de ces grottes, un phénomène typique des réseaux karstiques sur Terre où l'eau de surface est "piratée" par le système souterrain.

Ces puits profonds et circulaires ne ressemblent pas non plus à des cratères d'impact, qui présentent généralement des rebords surélevés.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante ?

L'identification de ces grottes a une double portée capitale. D'une part, elles deviennent des cibles de choix pour les futures missions, qu'elles soient robotiques ou humaines, en quête de biosignatures.

Leur formation même implique une présence durable d'eau liquide, condition sine qua non à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. C'est un environnement protégé qui a pu préserver des indices pendant des milliards d'années.

D'autre part, même en l'absence de vie fossile, ces cavernes pourraient un jour servir d'habitats naturels pour les astronautes, les protégeant des radiations et des températures extrêmes.

Le prochain défi sera de s'en approcher, peut-être avec des rovers ou des drones spécialisés, pour enfin lever le voile sur les secrets qu'elles renferment.