Pour assurer une présence permanente ou semi-permanente de la Lune, il faudra trouver un site assurant les meilleures conditions de sécurité pour les humains amenés à évoluer dans cet environnement hostile.

De nombreux paramètres sont à prendre en compte : les secousses régulières du sol lunaire avec des risques de glissement de terrain, les importantes variations de température entre nuit et jour lunaire, l'absence de protection contre les radiations cosmiques, l'exosphère lunaire étant très ténue, les impacts de météorites qui ne peuvent ni détruits ni freinés par une atmosphère...

Installer une base lunaire dans une grotte ou une cavité assurerait une protection contre plusieurs de ces dangers en permettant de disposer d'un environnement stable.

L'existence de cavités lunaires enfin confirmée

La recherche de telles structures à la surface lunaire peut donc être un atout pour de une future colonisation et les sondes en orbite passent au crible la surface pour les identifier.

Une cavité, repérée au niveau de la Mer de la Tranquillité, a fait l'objet d'une investigation particulière par les chercheurs de l'Université de Trente dont les résultats ont été publiés dans Nature Astronomy.

Les résultats, obtenus à partir des clichés pris par la sonde LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), ont permis de caractériser la structure qui se trouve à peu de distance de deux sites d'alunissage de missions Apollo dans les années 70.

Profonde de plus de 125 à 170 mètres et large de 100 mètres, elle pourrait constituer un ancien conduit volcanique, lorsque la Lune pouvait encore déverser de la lave en surface il ya plusieurs centaines de millions d'années, comme il en existerait plusieurs centaines dans le paysage lunaire.

De grandes implications pour l'exploration lunaire et au-delà

La cavité est sans doute le résultat de l'effondrement du plafond d'un conduit formant un réseau de tunnels sous la surface. La formation présente un dôme de déblais à la verticale de l'ouverture et étend des ramifications sous la surface. Des radars à pénétration de sol pourront sans doute en dire plus sur son organisation, en attendant une exploration humaine.

Modélisation 3D de la cavité lunaire

(credit : Wagner, R. v., & Robinson, M.S.)

Ce type de cavité pourrait convenir à une future base d'ici quelques dizaines d'années et les chercheurs voient déjà des systèmes d'ascenseur et de jets packs pour les allers et retours entre le campement et la surface.

Cela pourrait également constituer un bon entraînement pour l'exploration ensuite des cavités de la planète Mars, prochaine destination potentielle des humains dans le système solaire, avec l'espoir d'y trouver éventuellement des formes de vie passées lorsque de l'eau liquide était présente sur la surface de la planète rouge.