Oubliez les schémas bien lisses des manuels scolaires. L'intérieur de Mars ressemble plus à un brownie aux noix qu'à une planète bien rangée. Une nouvelle analyse des données sismiques collectées par la sonde InSight a révélé une réalité fascinante : le manteau martien est rempli d'énormes "grumeaux" rocheux, certains pouvant atteindre 4 kilomètres de large. Ces blocs sont les cicatrices d'un passé extraordinairement violent.

Comment cette découverte a-t-elle été faite ?

Le secret se cache dans les ondes sismiques enregistrées par le sismomètre ultra-sensible de la sonde InSight de la NASA, avant la fin de sa mission en 2022. En analysant plus de 1 300 "tremblements de Mars", les chercheurs ont identifié huit événements dont les vibrations à haute fréquence étaient anormalement ralenties et brouillées en traversant les profondeurs de la planète.

Après avoir écarté l'hypothèse d'une anomalie dans la croûte, des simulations informatiques ont confirmé le diagnostic : ces ondes ne pouvaient être perturbées que par la présence de vastes régions de composition différente, de véritables fragments solides flottant dans le manteau.

Quelle est l'origine de ces fragments rocheux ?

Pour comprendre, il faut remonter le temps de 4,5 milliards d'années, à la naissance chaotique de la planète rouge. À cette époque, Mars, comme la Terre, a subi des impacts colossaux avec des objets de la taille de protoplanètes. Ces collisions ont libéré une énergie si phénoménale qu'elles ont liquéfié des pans entiers de la jeune croûte martienne, créant de véritables océans de magma.

C'est au cours de ce processus que des morceaux de la croûte primitive et des débris des impacteurs ont été projetés et piégés en profondeur. Le schéma de distribution, avec quelques gros fragments entourés d'une multitude de plus petits, est typique d'une fragmentation par un choc cataclysmique.

Pourquoi Mars est-elle une "capsule temporelle" planétaire ?

La principale différence entre la Terre et Mars, qui explique cette préservation exceptionnelle, tient en deux mots : tectonique des plaques. Sur notre planète, le mouvement et le recyclage constants de la croûte et du manteau ont depuis longtemps effacé les traces de ces événements primordiaux. La machinerie interne de la Terre a tout lissé.

Mars, en revanche, ne possède pas cette activité. Sa surface s'est solidifiée très tôt, formant un "couvercle stagnant" qui a scellé son intérieur. Le brassage y est extrêmement lent, ce qui a permis de conserver ces "fossiles géologiques" presque intacts. Mars nous offre ainsi une fenêtre unique sur la formation des planètes rocheuses et sur ce qui pourrait se cacher sous la surface de Vénus ou de Mercure.

Foire Aux Questions (FAQ)

D'où viennent les séismes sur Mars ?

Contrairement à la Terre, Mars n'a pas de plaques tectoniques. Les "marsquakes" sont principalement causés par deux phénomènes : les fissures dans la roche dues à la chaleur et à la pression internes, et les impacts de météorites qui continuent de frapper la planète.

Quelle est la taille de ces fragments découverts dans le manteau ?

Les analyses sismiques ont permis d'identifier des fragments rocheux de tailles diverses, les plus gros pouvant atteindre jusqu'à 4 kilomètres de diamètre. Ils sont répartis de manière hétérogène dans le manteau martien.

La mission InSight est-elle toujours active ?

Non, la mission de la sonde InSight s'est officiellement terminée en décembre 2022 après que ses panneaux solaires se sont recouverts de poussière. Cependant, les quatre années de données qu'elle a collectées constituent un trésor d'informations que les scientifiques continuent d'analyser et qui mènent encore à des découvertes majeures comme celle-ci.