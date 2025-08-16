C'est jusqu'à présent l'un des panoramas les plus nets de la mission du rover Perseverance de la Nasa sur la planète Mars. Capturée le 26 mai 2025 depuis un site baptisé Falbreen, sur le rebord du cratère Jezero, la vue à 360° est un assemblage de 96 images. Des collines distantes de 65 kilomètres sont visibles.

Un ciel martien… étonnamment bleu

Une chose qui saute aux yeux est le ciel bleu et presque terrestre, mais c'est une vision trompeuse. L'image a subi une amélioration des couleurs afin d'accentuer les contrastes pour que les scientifiques puissent mieux distinguer les détails du terrain.

Responsable de l'instrument Mastcam-Z qui a pris les photos, Jim Bell explique : « Les ciels relativement exempts de poussière offrent une vue dégagée sur le terrain environnant. Et dans cette mosaïque particulière, nous avons amélioré le contraste des couleurs, ce qui accentue les différences entre le terrain et le ciel. »

La version en couleurs naturelles, bien moins spectaculaire, montre le ciel martien tel qu'il est et majoritairement rougeâtre.

Le mystère du rocher flottant

En scrutant l'image, un détail a particulièrement intrigué l'équipe scientifique. Un gros rocher qui semble simplement posé sur une dune de sable sombre. Les géologues nomment ce type de formation un « rocher flottant ».

Il a très probablement été formé ailleurs avant d'être transporté jusqu'à son emplacement actuel. Mais par quel moyen ? Glissement de terrain, ancien cours d'eau ou vents violents… le mystère reste entier. Ce rocher témoigne en tout cas du dynamisme du paysage de Mars.

Des empreintes laissées par Perseverance

Juste à gauche du centre de l'image, un petit cercle blanc attire aussi l'attention. Il s'agit d'une zone d'abrasion, la 43e réalisée par le rover. En grattant la surface altérée des roches, les scientifiques peuvent analyser ce qui se trouve juste en dessous avant de décider de prélever un échantillon.

Le site de Falbreen pourrait abriter des terrains parmi les plus anciens jamais explorés par la mission, peut-être antérieurs à la formation du cratère Jezero lui-même.

« De superbes panoramas comme celui de Falbreen, capturés par notre rover Perseverance, ne sont qu'un aperçu de ce que nous verrons bientôt de nos propres yeux. Les missions révolutionnaires de la Nasa, à commencer par Artemis, propulseront notre voyage inarrêtable pour amener l'exploration spatiale humaine à la surface de Mars », déclare Sean Duffy, administrateur par intérim de la Nasa.