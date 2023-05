La quête de l'eau sur Mars sera importante pour une éventuelle colonisation humaine de la planète Mars mais les traces de son passage à sa surface sont tout aussi importantes pour comprendre son histoire et espérer trouver de possibles éléments d'une vie extraterrestre qui aurait pu émerger ou existerait encore dans les couches plus profondes du sol.

Diverses observations permettent déjà d'établir que la planète rouge a connu des périodes où l'on pouvait trouver de l'eau liquide en quantités assez importantes. Récemment, l'analyse des données du rover chinois Zhurong ont permis de caractériser des dunes solides qui seraient en fait des dépôts salins après évaporation de poches d'eau liquide.

De tumulteuses rivières sur Mars

D'autres éléments ont montré que l'eau liquide n'a pas existé seulement sous la forme stagnante de mares ou de petites étendues mais aussi sous un aspect plus vif de cours d'eau.

Et selon les dernières traces mises en évidence par rover américain Perseverance, ce n'étaient pas seulement de simples filets d'eau ou de petits cours s'écoulant paisiblement, comme en a repérés Curiosity, mais bien aussi des rivières agitées au flot plus tumulteux.

Toujours à proximité du cratère Jezero et à l'aide de son instrument Mastcam-Z, le rover Perseverance a observé des formations rocheuses typiques de mouvements violents d'eau liquide charriant sable et débris rocheux qui finissent par s'accumuler sur certains portions en fonction du tracé du cours d'eau.

Orienter la recherche de vie martienne

Ces sédiments ont fini par former des bancs sableux solidifiés encore observables malgré l'érosion des vents martiens. Leurs dimensions semblent être plus imposantes que sur Terre mais, a priori, seul un écoulement d'eau rapide et massif pendant un temps assez long peut expliquer leur formation.

Ces détails sont importants pour la recherche de potentielles traces de vie sur Mars et pour orienter le recueil d'échantillons qui permettraient de les retrouver. La mission Mars Sample Return (gérée par la NASA et l'ESA) devra ainsi récupérer les échantillons collectés par Perseverance et les ramener sur Terre pour analyse.

La NASA pourrait être rapidement rejointe par la Chine qui prépare elle aussi une mission de collecte et de retour des échantillons sur Terre, avec l'espoir de devancer les USA, ce qui lui offrirait une jolie première mondiale dans le domaine spatial.