La question d'un océan martien fascine les scientifiques depuis des décennies. Aujourd'hui, de nouvelles études apportent des preuves solides qui transforment cette hypothèse en quasi-certitude. En analysant la topographie de la planète rouge, des chercheurs ont découvert les vestiges de vastes systèmes fluviaux qui se jetaient dans une mer immense dans l'hémisphère nord. Simultanément, l'analyse des données sismiques de la sonde InSight suggère que Mars pourrait encore abriter un gigantesque océan souterrain.

Comment les rivières anciennes prouvent-elles l'existence d'un océan ?

La clé se trouve dans des formations géologiques bien connues sur Terre. Quand une rivière approche d'un grand corps d'eau comme un océan, son courant ralentit. Elle perd alors sa capacité à creuser les berges et dépose ses sédiments. Ce phénomène crée des "zones de remous" (backwater zones) où le lit de la rivière se rétrécit. Des chercheurs de l'Université de l'Arkansas ont identifié exactement ces mêmes formations sur Mars, précisément là où se serait trouvé le littoral de l'ancien océan martien.





La présence de ces zones de remous à grande échelle est une preuve très solide que de vastes rivières se jetaient bien dans un océan ou une mer de grande étendue.

Qu'est-ce que les "lits de rivière inversés" ?

Sur Mars, une autre preuve spectaculaire de l'existence passée de rivières prend la forme de "lits de rivière inversés". Il s'agit de crêtes sinueuses qui serpentent à la surface de la planète. C'est le résultat d'un phénomène appelé inversion topographique.





Il y a des milliards d'années, les sédiments les plus lourds se sont déposés au fond des rivières et se sont solidifiés. Après l'assèchement de la planète, le vent a érodé les terrains plus tendres environnants, ne laissant que l'ancien lit de la rivière, plus résistant, sous forme de crête surélevée. Ces structures permettent aujourd'hui de cartographier avec précision d'anciens réseaux fluviaux.

Un océan pourrait-il encore exister sous la surface de Mars ?

C'est la révélation la plus fascinante et la plus récente. En analysant les données sismiques récoltées par la sonde InSight de la NASA avant la fin de sa mission, des géophysiciens ont détecté des indices de la présence d'un gigantesque océan souterrain. Cette masse d'eau liquide serait située entre 11 et 20 kilomètres sous la croûte de la planète rouge.





Selon les estimations, ce réservoir serait si vaste qu'il pourrait recouvrir toute la surface de Mars d'une couche d'eau de 1,6 kilomètre de profondeur. Cela suggère que l'eau de l'ancienne Mars ne s'est pas entièrement évaporée dans l'espace, mais s'est en grande partie infiltrée sous la surface.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi ces découvertes sont-elles pertinentes pour la recherche de vie ?

L'eau liquide, ancienne ou actuelle, est la condition n°1 de l'émergence de la vie telle que nous la connaissons. S'il subsiste un océan souterrain sur Mars, il pourrait contenir des microbes, protégés des conditions difficiles de la surface, comme dans les océans profonds de la Terre.

Comment la sonde InSight a-t-elle pu repérer cet océan ?

La sonde InSight était équipée d'un sismomètre très sensible qui a détecté les "tremblements de Mars" pendant des années. En étudiant comment les ondes sismiques traversent la Terre, les scientifiques peuvent déduire la composition et l'état des couches internes, tout comme une échographie révèle l'intérieur du corps.

Pourra-t-on un jour atteindre cet océan souterrain ?

Ce sera un défi technologique gigantesque. Le forage le plus profond jamais effectué sur Terre, le forage de Kola en Russie, a atteint "seulement" 12,2 kilomètres de profondeur. Forer à plus de 11 km de profondeur sur une autre planète, c'est hors de portée et ça prendra des décennies.