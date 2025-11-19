Le rover Perseverance de la NASA a identifié une roche inhabituelle, surnommée Phippsaksla, dans le cratère de Jezero. Riche en fer et en nickel, elle pourrait être la première météorite découverte par cette mission, offrant un nouvel aperçu de l'histoire géologique et des impacts cosmiques qui ont façonné la planète rouge. L'analyse est en cours pour confirmer son origine extraterrestre.

Depuis son atterrissage en février 2021, le rover Perseverance de la NASA arpente le sol martien avec une mission principale : chercher des traces de vie ancienne.

Mais l'exploration robotique réserve souvent des surprises, et la dernière en date est une roche aux caractéristiques singulières qui se démarque nettement de son environnement.

Une anomalie géologique nommée Phippsaksla

Surnommée Phippsaksla, cette roche d'environ 80 centimètres de large a immédiatement attiré l'œil des scientifiques. Contrairement au terrain plat et fracturé qui l'entoure dans la zone de Vernodden, elle se dresse fièrement, présentant une texture caverneuse et une composition qui la distingue de ses voisines martiennes.

Credit : NASA

C'est sa composition qui intrigue le plus les équipes de la mission. En effet, elle pourrait être la première météorite identifiée par ce rover, un type de découverte qui, curieusement, manquait à son tableau de chasse jusqu'à présent. L'objet a donc été la cible d'une analyse plus poussée.

La signature d'une visiteuse venue de l'espace

Grâce à son instrument SuperCam, qui utilise un laser pour analyser la composition chimique des roches à distance, Perseverance a révélé que Phippsaksla est particulièrement riche en fer et en nickel.

Cette signature chimique est typique des météorites de fer-nickel, des fragments issus du noyau de grands astéroïdes formés aux premiers âges du système solaire. Cette composition suggère fortement une origine non martienne.

Credit : NASA

Ces "visiteurs" cosmiques sont des témoins précieux, car ils permettent d'étudier à la fois l'histoire du système solaire et les processus d'altération sur la surface de Mars sur des millions d'années.

Une découverte attendue mais significative

La trouvaille est d'autant plus intéressante qu'elle comble une certaine attente. Les scientifiques étaient perplexes de ne pas avoir encore trouvé de météorite avec Perseverance, alors que ses prédécesseurs, comme Curiosity dans le cratère de Gale ou même les plus anciens Spirit et Opportunity, en avaient catalogué plusieurs au fil de leurs pérégrinations.

Cette absence dans le cratère de Jezero, pourtant géologiquement similaire à d'autres sites explorés, était une petite énigme. L'identification de Phippsaksla pourrait donc enfin aligner Perseverance avec les autres explorateurs martiens sur ce plan.

Des analyses plus poussées seront nécessaires pour confirmer définitivement l'origine extraterrestre de la roche. Si c'est bien le cas, cette découverte offrira de précieuses informations sur l'histoire des impacts sur Mars et sur la manière dont ces roches venues d'ailleurs s'érodent dans l'environnement martien. Chaque pierre retournée par le rover continue de réécrire un peu plus l'histoire de notre voisine planétaire.