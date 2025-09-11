C'est peut-être la découverte dont rêvait la NASA depuis le début de l'exploration martienne. Après une année d'analyses approfondies, les scientifiques ont annoncé qu'un échantillon de roche, baptisé "Sapphire Canyon" et prélevé en juillet 2024 par le rover Perseverance, présente des caractéristiques qui ne peuvent être facilement expliquées par des processus purement géologiques.

Ces "taches de léopard", comme les surnomme l'équipe, pourraient être la signature laissée par des microbes il y a plus de 3 milliards d'années.

Qu'a-t-on découvert exactement dans cette roche ?

La roche, nommée "Cheyava Falls", a été trouvée dans le cratère Jezero, sur les bords d'une ancienne vallée fluviale. Ce qui la rend si spéciale, ce sont ses textures uniques et sa composition chimique.

Les instruments du rover, notamment SHERLOC et PIXL, ont détecté un cocktail intrigant : de la matière organique (les briques élémentaires de la vie), du fer, du phosphate et du sulfate, le tout dans une roche sédimentaire qui n'a jamais été exposée à de hautes températures.

Cette combinaison forme des motifs tachetés, des biosignatures potentielles qui, sur Terre, sont souvent le résultat de réactions chimiques alimentant des micro-organismes.

Pourquoi est-ce un signe si prometteur de vie ancienne ?

L'enthousiasme des scientifiques s'explique par le contexte. Sur notre planète, des microbes consomment de la matière organique en "respirant" du sulfate et de la rouille, laissant derrière eux des minéraux spécifiques comme la vivianite et la greigite, exactement ceux que le rover Perseverance a identifiés.

C'est l'équivalent d'un "reste de repas" microbien. Bien qu'il existe des moyens non biologiques de créer ces motifs, ils requièrent généralement des conditions de chaleur intense dont la roche ne porte aucune trace. L'hypothèse biologique est donc, pour l'instant, la plus plausible.

Comment être sûr qu'il s'agit bien de vie ?

Malgré l'excitation, la NASA reste prudente : impossible de confirmer à 100 % l'origine biologique de ces signatures avec les seuls instruments du rover. La certitude ne viendra qu'avec le retour de l'échantillon sur Terre. La mission Mars Sample Return est donc plus cruciale que jamais.

Analyser cette roche dans des laboratoires terrestres avec des équipements bien plus puissants permettra de trancher définitivement. Cependant, cette mission est actuellement confrontée à d'importantes incertitudes budgétaires, ce qui rend l'attente de la réponse à l'une des plus grandes questions de l'humanité encore plus angoissante.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce une preuve définitive de vie sur Mars ?

Non, pas encore. C'est une "biosignature potentielle", soit l'indice le plus fort jamais trouvé, mais des processus non biologiques (abiotiques) ne peuvent être totalement exclus à ce stade. Seule l'analyse de l'échantillon sur Terre apportera une réponse définitive.

De quand daterait cette vie potentielle ?

Les roches du cratère Jezero datent de plus de 3,5 milliards d'années. C'est une période où Mars possédait de l'eau liquide et un environnement potentiellement habitable, à la même époque où la vie émergeait sur Terre.

Où se trouve cet échantillon en ce moment ?

L'échantillon "Sapphire Canyon" est scellé dans un tube de titane et a été déposé par Perseverance sur la surface de Mars. Il attend, avec 29 autres échantillons, d'être récupéré par une future mission du programme Mars Sample Return pour être rapporté sur Terre.