Pour l'exploration de la planète Mars, le rover Perseverance développé par la Nasa est arrivé dans le cratère d'impact Jezero en février 2021. Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances confirme la détection d'anciens sédiments lacustres au fond du cratère.

Menée par des chercheurs de l'université de Californie à Los Angeles (UCLA) et de l'université d'Oslo, l'étude s'appuie sur des données recueillies entre mai et décembre 2022 par l'instrument Rimfax (Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment) de Perseverance.

Rimfax est un radar à pénétration de sol - ou radar géologique - pour étudier la composition et la structure des couches. Il a envoyé des ondes radar et a mesuré les impulsions réfléchies à des profondeurs de 20 mètres sous la surface.

La surprise des roches volcaniques

L'imagerie révèle deux périodes distinctes de dépôts de sédiments entre deux périodes d'érosion. Une histoire géologique jugée complexe et la résolution d'un mystère. Les premiers échantillons prélevés par Perseverance étaient des roches volcaniques, et non des roches sédimentaires comme attendu.

Des roches volcaniques originelles ont été recouvertes par des sédiments lacustres, dont certains ont connu une érosion et ont laissé à nouveau apparaître les roches volcaniques.

Les sédiments du lac sont estimés à environ 3 milliards d'années. Ils sont susceptibles de contenir des indices de conditions jadis potentiellement habitables sur la planète rouge. Des traces de vie pourraient éventuellement être trouvées dans les échantillons de sol et de roches collectés par le rover qui doivent être ramenés sur Terre lors d'une future mission.

N.B. : Source images : NASA/JPL-Caltech/MSSS/JHU-APL.