Sur Mars, Insight entend l'impact de roches spatiales

Avec son sismomètre français, l'atterrisseur InSight de la Nasa a enregistré et identifié les ondes sismiques et acoustiques de météoroïdes pénétrant l'atmosphère et s'écrasant sur le sol martien.

La mission InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a été lancée par la Nasa en mai 2018. Elle est arrivée sur la planète Mars fin novembre 2018 avec pour objectif d'étudier sa structure interne. Son instrument principal est un sismomètre français SEIS - Seismic Experiment for Interior Structure - qui a été déposé sur le sol martien par un bras robotique depuis l'atterrisseur.

L'Agence spatiale américaine annonce que InSight a entendu ses premiers impacts de météoroïdes sur Mars. Le terme météoroïde est utilisé pour qualifier des roches spatiales avant qu'elles ne touchent le sol. Il y a en tout cas eu la détection par SEIS d'ondes sismiques produites par l'impact de météorites sur Mars.

" Non seulement il s'agit des premiers impacts détectés par le sismomètre depuis l'atterrissage d'InSight sur la planète rouge en 2018, mais c'est également la première fois que des ondes sismiques et acoustiques provenant d'un impact ont été détectées sur Mars ", écrit la Nasa.

Sismologie et météorites sur une autre planète

Le sismomètre a enregistré les signaux générés par l'impact au sol de météorites, ainsi que ceux produits lorsque les météoroïdes pénètrent dans la fine atmosphère de Mars. En l'occurrence, quatre roches spatiales qui se sont écrasées sur Mars en 2020 et 2021.

Les impacts ont eu lieu de 85 km à 290 km de la position de l'atterrisseur. Trois des sites d'impact ont pu être confirmés grâce aux caméras de la sonde MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) en orbite autour de Mars depuis 2006.

La Nasa indique quoi qu'il en soit que les quatre impacts de météoroïdes confirmés jusqu'à présent ont produit de petits tremblements de terre d'une magnitude ne dépassant pas 2.0.

" Ces petits tremblements de terre ne donnent aux scientifiques qu'un aperçu de la croûte martienne, tandis que les signaux sismiques provenant de tremblements de terre plus importants, comme celui de magnitude 5 qui s'est produit en mai 2022, peuvent également révéler des détails sur le manteau et le noyau de la planète. "

C'est bientôt fini pour InSight

Le sismomètre de la mission InSight a détecté plus de 1 300 tremblements de terre. Par contre, d'autres impacts de météoroïdes ont pu être masqués par le bruit du vent martien ou des changements dans l'atmosphère. Ils devraient désormais être plus faciles à distinguer grâce à une signature sismique distincte, et en cherchant dans les données d'InSight.

Auteur principal d'une étude intitulée " Cratères nouvellement formés sur Mars localisés à l'aide des données d'ondes sismiques et acoustiques d'InSight ", Raphael Garcia décrit les impacts comme des horloges du Système solaire. " Nous devons connaître le taux d'impact aujourd'hui pour estimer l'âge de différentes surfaces. "

Avec une accumulation de poussière sur ses panneaux solaires, l'atterrisseur InSight est désormais susceptible de s'arrêter de fonctionner entre le mois d'octobre prochain et janvier 2023.